Единственная дочь Майкла Джексона появилась на публике (фото)
Пэрис Джексон и Чет Хэнкс накануне появились на вечеринке по случаю церемонии вручения премии "Грэмми для Джейни" в отеле "Голливуд Палладиум".
27-летняя певица и единственная дочь покойного короля поп-музыки Майкла Джексона, продемонстрировала свою фигуру в красном платье с открытыми плечами и сандалиях на ремешках, выходя на красную дорожку. Пэрис впоследствии поделилась кадрами в Instagram.
Между тем 35-летний Чет, родители которого — двукратный обладатель премии "Оскар" Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон, выглядел вызывающе в черных солнцезащитных очках, светлом топе с короткими рукавами, черных брюках и лакированных лоферах в тон.
Кто такая Пэрис Джексон
Певица является единственной дочерью покойной суперзвезды Майкла Джексона и его бывшей жены Дебби Роу. У Пэрис также есть брат Майкл Джозеф-младший.
Ранее девушка признавалась, что часто видит галлюцинации и испытывает паранойю из-за слишком пристального внимания к ее отцу и самой Пэрис.
В 2020 единственная дочь легендарного музыканта, пойдя по стопам отца, презентовала свой первый клип на песню Let Down, а также выпустила альбом Wilted.
