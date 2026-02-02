Единственная дочь Майкла Джексона появилась на публике (фото)

Пэрис Джексон и Чет Хэнкс накануне появились на вечеринке по случаю церемонии вручения премии "Грэмми для Джейни" в отеле "Голливуд Палладиум".

27-летняя певица и единственная дочь покойного короля поп-музыки Майкла Джексона, продемонстрировала свою фигуру в красном платье с открытыми плечами и сандалиях на ремешках, выходя на красную дорожку. Пэрис впоследствии поделилась кадрами в Instagram.

Между тем 35-летний Чет, родители которого — двукратный обладатель премии "Оскар" Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон, выглядел вызывающе в черных солнцезащитных очках, светлом топе с короткими рукавами, черных брюках и лакированных лоферах в тон.

Пэрис Джексон и Чет Хэнкс Фото: Instagram

Кто такая Пэрис Джексон

Певица является единственной дочерью покойной суперзвезды Майкла Джексона и его бывшей жены Дебби Роу. У Пэрис также есть брат Майкл Джозеф-младший.

Ранее девушка признавалась, что часто видит галлюцинации и испытывает паранойю из-за слишком пристального внимания к ее отцу и самой Пэрис.

В 2020 единственная дочь легендарного музыканта, пойдя по стопам отца, презентовала свой первый клип на песню Let Down, а также выпустила альбом Wilted.

Пэрис Джексон Фото: Instagram

