Єдина донька Майкла Джексона зʼявилася на публіці (фото)

Періс Джексон та Чет Генкс напередодні зʼявилися на вечірці з нагоди церемонії вручення премії "Греммі для Джейні" в готелі "Голлівуд Палладіум".

27-річна співачка та єдина дочка покійного короля поп-музики Майкла Джексона, продемонструвала свою фігуру в червоній сукні з відкритими плечима та сандалях на ремінцях, виходячи на червону доріжку. Періс згодом поділилася кадрами в Instagram.

Тим часом 35-річний Чет, батьки якого — дворазовий володар премії "Оскар" Том Генкс та його дружина Ріта Вілсон, виглядав зухвало у чорних сонцезахисних окулярах, світлому топі з короткими рукавами, чорних штанах та лакованих лоферах у тон.

Періс Джексон та Чет Генкс Фото: Instagram

Хто така Періс Джексон

Співачка є єдиною донькою покійної суперзірки Майкла Джексона та його колишньої дружини Деббі Роу. У Періс також є брат Майкл Джозеф-молодший.

Раніше дівчина зізнавалася, що часто бачить галюцинації та відчуває параною через занадто пильну увагу до її батька та самої Періс.

У 2020 єдина донька легендарного музиканта, пішовши стопами батька, презентувала свій перший кліп до пісні Let Down, а також випустила альбом Wilted.

Періс Джексон Фото: Instagram

