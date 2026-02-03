Брат принцессы Дианы развелся в третий раз через СМС

Очередной развод графа Спенсера был скандальным. И переговоры о разводе с его третьей женой Карен длились два года.

Младший брат принцессы Дианы, Чарльз Эдвард Морис Спенсер, заключил соглашение с 53-летней Карен Спенсер. И, наконец, станет холостяком после своего третьего брака, который длился 13 лет. Подробности о разводе стали известны в ходе судебного разбирательства после обращения графини Спенсер в Высокий суд, пишет Daily Mail.

Она утверждала, что у ее бывшего мужа был роман на стороне, и намекала, что он расторг брак посредством текстовых сообщений. Но брат принцессы Дианы уже заявил, что через СМС не разводился.

Чарльз и Диана с их отцом Фото: charles.earl.spencer/instagram

Теперь пара договорилась о том, что графиня Спенсер может сохранить свой королевский титул — как стало известно, она считала его достойным, поскольку много работала над улучшением поместья в Олторпе, где похоронена покойная принцесса Диана.

Развод был окончательно оформлен в декабре, хотя, как стало известно, еще предстоит решить финансовые вопросы.

Решение о том, какую сумму Чарльз Спенсер выплатит своей бывшей жене, еще не принято.

Уже третий брак брата Дианы закончился скандалом и разводом Фото: charles.earl.spencer/instagram

Адвокат графини, Дэвид Шерборн, заявил, что она была "шокирована и опустошена", когда граф Спенсер якобы отправил ей текстовое сообщение с "ужасной" новостью о том, что он хочет развестись.

Это произошло всего через четыре недели после того, как он отправил ей романтическое сообщение в День святого Валентина.

В итоге начался грандиозный скандал, так как графиня угрожала археологу Кэт Джармен, которая работала в поместье, заподозрив ее в романе с Чарльзом и заявила, что ее "ждет адское приключение".

Третья жена графа ругалась и судилась с его новой пассией Кэт Джармен Фото: Instagram Cat Jarman

Таблоиды с удовольствием разбирали детали скандального развода, пока археолог заявляла, что ее оклеветали, а граф Спенсер утверждал, что "представление о том, что я мог расторгнуть брак по СМС, — это абсурдная попытка очернить мое имя".

По его словам, Карен расторгла брак в начале марта, после бесконечных угроз сделать это на протяжении многих лет: "18 марта она попросила меня подтвердить расторжение брака в сообщении, и мой ответ был простым согласием с ее решением".

По имеющейся информации, Спенсер нанял Фиону Шеклтон, адвоката по бракоразводным делам, известную как "стальная магнолия", которая ранее представляла интересы принца Чарльза в его разводе с сестрой графа, принцессой Дианой, в 1996 году .

В прошлом году Карен сообщила, что съехала из поместья Олторп.

По имеющимся данным, сейчас она обдумывает свое будущее и разрабатывает новые бизнес-планы.

Предыдущие браки графа Спенсера были с Викторией Эйткен (ранее Локвуд) и Каролиной Фрейд, которые длились восемь и шесть лет соответственно. Спустя всего пять лет брака с Викторией появились сообщения о его изменах. Сама Виктория страдала от анорексии и алкогольной зависимости.

Брак Чарльза и Виктории также закончился разводом

В попытке спасти свой брак и избежать внимания общественности Виктория и Чарльз переехали в Южную Африку в 1995 году.

Но всего два года спустя пара объявила о своем расставании. Во время слушания по делу о разводе Виктория обвинила Чарльза в связях с другими женщинами, пока она проходила реабилитацию.

Напомним, у Чарльза Спенсера семеро детей от трех браков. Но на свадьбе своей самой знаменитой дочери – Китти Спенсер, он не присутствовал. К алтарю известную модель вели ее братья.

Также Фокус рассказывал о том, кто унаследует титул графа Спенсера и фамильное поместье, где похоронена принцесса Диана.