Брат принцеси Діани розлучився втретє через СМС

Чергове розлучення графа Спенсера було скандальним. І переговори про розлучення з його третьою дружиною Карен тривали два роки.

Молодший брат принцеси Діани, Чарльз Едвард Моріс Спенсер, уклав угоду з 53-річною Карен Спенсер. І, нарешті, стане холостяком після свого третього шлюбу, який тривав 13 років. Подробиці про розлучення стали відомі під час судового розгляду після звернення графині Спенсер до Високого суду, пише Daily Mail.

Вона стверджувала, що у її колишнього чоловіка був роман на стороні, і натякала, що він розірвав шлюб за допомогою текстових повідомлень. Але брат принцеси Діани вже заявив, що через СМС не розлучався.

Чарльз і Діана з їхнім батьком Фото: charles.earl.spencer/instagram

Тепер пара домовилася про те, що графиня Спенсер може зберегти свій королівський титул — як стало відомо, вона вважала його гідним, оскільки багато працювала над поліпшенням маєтку в Олторпі, де похована покійна принцеса Діана.

Відео дня

Розлучення було остаточно оформлене в грудні, хоча, як стало відомо, ще належить вирішити фінансові питання.

Рішення про те, яку суму Чарльз Спенсер виплатить своїй колишній дружині, ще не ухвалено.

Уже третій шлюб брата Діани закінчився скандалом і розлученням Фото: charles.earl.spencer/instagram

Адвокат графині, Девід Шерборн, заявив, що вона була "шокована і спустошена", коли граф Спенсер нібито надіслав їй текстове повідомлення з "жахливою" новиною про те, що він хоче розлучитися.

Це сталося всього за чотири тижні після того, як він відправив їй романтичне повідомлення в День святого Валентина.

У підсумку почався грандіозний скандал, оскільки графиня погрожувала археологу Кет Джармен, яка працювала в маєтку, запідозривши її в романі з Чарльзом, і заявила, що на неї "чекає пекельна пригода".

Третя дружина графа лаялася і судилася з його новою пасією Кет Джармен Фото: Instagram Cat Jarman

Таблоїди із задоволенням розбирали деталі скандального розлучення, поки археолог заявляла, що її обмовили, а граф Спенсер стверджував, що "уявлення про те, що я міг розірвати шлюб по СМС, — це абсурдна спроба очорнити моє ім'я".

За його словами, Карен розірвала шлюб на початку березня, після нескінченних погроз зробити це протягом багатьох років: "18 березня вона попросила мене підтвердити розірвання шлюбу в повідомленні, і моя відповідь була простою згодою з її рішенням".

За наявною інформацією, Спенсер найняв Фіону Шеклтон, адвоката зі шлюборозлучних справ, відому як "сталева магнолія", яка раніше представляла інтереси принца Чарльза в його розлученні з сестрою графа, принцесою Діаною, 1996 року.

Минулого року Карен повідомила, що з'їхала з маєтку Олторп.

За наявними даними, зараз вона обмірковує своє майбутнє і розробляє нові бізнес-плани.

Попередні шлюби графа Спенсера були з Вікторією Ейткен (раніше Локвуд) і Кароліною Фрейд, які тривали вісім і шість років відповідно. Лише через п'ять років шлюбу з Вікторією з'явилися повідомлення про його зради. Сама Вікторія страждала від анорексії та алкогольної залежності.

Шлюб Чарльза і Вікторії також закінчився розлученням

У спробі врятувати свій шлюб і уникнути уваги громадськості Вікторія і Чарльз переїхали до Південної Африки 1995 року.

Але лише через два роки пара оголосила про своє розставання. Під час слухання у справі про розлучення Вікторія звинуватила Чарльза у зв'язках з іншими жінками, поки вона проходила реабілітацію.

Нагадаємо, у Чарльза Спенсера семеро дітей від трьох шлюбів. Але на весіллі своєї найзнаменитішої доньки — Кітті Спенсер, він не був присутній. До вівтаря відому модель вели її брати.

Також Фокус розповідав про те, хто успадкує титул графа Спенсера і фамільний маєток, де похована принцеса Діана.