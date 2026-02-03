"Слепота на брови": невестке Дональда Трампа досталось за неудачный макияж (фото)

Лару Трамп раскритиковали в соцсетях из-за одного из новых трендов в макияже. На этот раз реакция была далеко не положительной по меркам интернета.

Республиканская медиаперсона за годы публичности заметно изменила внешность. Пользователи соцсетей обвиняют ее в нескольких вещах, в том числе в так называемой "слепоте к бровям". Хотя ее стиль и образ не раз эволюционировали, больше всего внимания интернет-сообщество обратило именно на трансформацию бровей, которую многие считают неудачной, пишет She finds.

Лару Трамп обвинили в "слепоте к бровям" в соцсетях

Невестка президента Дональда Трампа уже давно находится в центре внимания — сначала как медийная фигура, а затем как одна из ключевых участниц его первой президентской кампании.

Со временем Лара Трамп построила собственную карьеру, став ведущей программы на FOX News и регулярно появляясь на публичных мероприятиях с президентской семьей. Вместе с карьерой менялся и ее стиль и бьюти-рутина. Пользователи сети неоднократно обращали внимание как на едва заметные, так и на радикальные изменения в ее внешности. Ее подозревали в косметических вмешательствах, но также отмечали, что она в целом изменила подход к макияжу.

Один из популярных сейчас трендов в бьюти-сообществе — обвинять публичных лиц в "слепоте" к определенным элементам ухода или макияжа. Например, "слепота к румянам" означает, что человек не замечает, что наносит их слишком много.

Лара с сыном Трампа Фото: Instagram

В случае Лары Трамп пользователи говорят о "слепоте к бровям". По их наблюдениям, ее брови эволюционировали от более светлых, тонких и естественных до массивных, резко очерченных и чрезмерно затемненных. В соцсетях обращают внимание на ее селфи, где темные брови часто становятся центральным элементом образа.

Члены семьи Трампов традиционно находятся под пристальным наблюдением и часто становятся объектами критики. И даже те, кто формально не занимает должностей, например 43-летняя Лара Трамп, не застрахованы от волны негативных комментариев.

После того как медиа начали писать о ее "слепоте к бровям", пользователи соцсетей активно включились в обсуждение. Они критиковали резкое изменение формы и стиля бровей, считая ее неудачной, не подчеркивающей черты лица и не соответствующей современным трендам.

Лару Трамп раскритиковали за брови Фото: Instagram

Один из пользователей Reddit написал, что ее брови выглядят так, будто их "нарисовали квадратными трафаретами". Другой пошутил, что это похоже на "импланты бровей".

"Ее просто "мар-а-лагизировали", — написал еще один комментатор, — как и всех женщин из окружения администрации".

Другие отмечали, что "грубые" брови слишком темные и резкие, из-за чего выглядят неестественно, а шутки о чрезмерно дорисованных бровях быстро распространились по сети.

"Она достала старые шарпи отца-мужа и нарисовала себе новые брови", — иронизировал один из пользователей.

