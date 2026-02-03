"Сліпота на брови": невістці Дональда Трампа перепало за невдалий макіяж (фото)

Лару Трамп розкритикували в соцмережах через один із нових трендів у макіяжі. Цього разу реакція була далеко не позитивною за мірками інтернету.

Республіканська медіаперсона за роки публічності помітно змінила зовнішність. Користувачі соцмереж звинувачують її в кількох речах, зокрема в так званій "сліпоті до брів". Хоча її стиль і образ не раз еволюціонували, найбільше уваги інтернет-спільнота звернула саме на трансформацію брів, яку багато хто вважає невдалою, пише She finds.

Лару Трамп звинуватили в "сліпоті до брів" у соцмережах

Невістка президента Дональда Трампа вже давно перебуває в центрі уваги — спершу як медійна фігура, а згодом як одна з ключових учасниць його першої президентської кампанії.

З часом Лара Трамп побудувала власну кар’єру, ставши ведучою програми на FOX News і регулярно з’являючись на публічних заходах із президентською родиною. Разом із кар’єрою змінювався й її стиль та б’юті-рутина. Користувачі мережі неодноразово звертали увагу як на ледь помітні, так і на радикальні зміни в її зовнішності. Її підозрювали в косметичних втручаннях, але також зазначали, що вона загалом змінила підхід до макіяжу.

Один із популярних нині трендів у б’юті-спільноті — звинувачувати публічних осіб у "сліпоті" до певних елементів догляду чи макіяжу. Наприклад, "сліпота до рум’ян" означає, що людина не помічає, що наносить їх занадто багато.

Лара з сином Трампа

У випадку Лари Трамп користувачі говорять про "сліпоту до брів". За їхніми спостереженнями, її брови еволюціонували від світліших, тонших і більш природних до масивних, різко окреслених і надмірно затемнених. У соцмережах звертають увагу на її селфі, де темні брови часто стають центральним елементом образу.

Члени родини Трампів традиційно перебувають під пильним наглядом і часто стають об’єктами критики. І навіть ті, хто формально не обіймає посад, як-от 43-річна Лара Трамп, не застраховані від хвилі негативних коментарів.

Після того як медіа почали писати про її "сліпоту до брів", користувачі соцмереж активніше долучилися до обговорення. Вони критикували різку зміну форми та стилю брів, вважаючи її невдалою, такою, що не підкреслює риси обличчя й не відповідає сучасним трендам.

Лару Трамп розкритикували за брови

Один із користувачів Reddit написав, що її брови виглядають так, ніби їх "намалювали квадратними трафаретами". Інший пожартував, що це схоже на "імпланти брів".

"Її просто "мар-а-лагізували", — написав ще один коментатор. — Як і всіх жінок з оточення адміністрації".

Інші зазначали, що "грубі" брови занадто темні й різкі, через що виглядають неприродно, а жарти про надмірно домальовані брови швидко поширилися мережею.

"Вона дістала старі шарпі батька-чоловіка і намалювала собі нові брови", — іронізував один із користувачів.

