Вдова Михаила Клименко позвала покойного мужа со сцены (видео)

Саша Норова эмоционально вспомнила своего покойного мужа — участника проекта ADAM Михаила Клименко, который в декабре 2025 года внезапно умер от болезни. Во время выхода на сцену она обратилась к нему со словами: "Миша, ты здесь?".

Артистка призналась, что ощущает присутствие любимого рядом каждый день. По ее словам, она верит, что Миша сопровождает ее каждый шаг. Об этом Саша Норова сказала со сцены во время события "Звездопад релизов", сториз с которого она опубликовала у себя в Instagram.

Саша также сказала, что для нее он был продюсером их любви, а главной целью их творчества было передать людям любовь через музыку.

"Мне очень радостно, что есть люди, которым откликнулись наши песни и наша любовь. Это была наша цель. ADAM — это любовь. ADAM — это наша жизнь. ADAM — о любви", — сказала она со сцены.

Саша Норова обратилась к покойному мужу на сцене Фото: Instagram

В завершение Норова обратилась к присутствующим с призывом ценить близких, любить и чаще говорить друг другу слова любви, подчеркнув, что любви никогда не бывает много.

Відео дня

Отметим, что на событии Михаила Клименко из группы ADAM отметили как музыкального продюсера года.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

7 декабря на 38-м году жизни остановилось сердце солиста известной украинской группы ADAM Михаила Клименко. Музыкант в течение нескольких месяцев боролся с тяжелой болезнью и последние три недели находился в коме.

Саша Норова не сдерживала эмоций на похоронах мужа.

Кроме того, Фокус рассказывал о жене Михаила Клименко, с которой они были вместе более 16 лет, а также об их детях.