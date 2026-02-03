Вдова Михайла Клименка покликала покійного чоловіка зі сцени (відео)

Саша Норова емоційно згадала свого покійного чоловіка — учасника проєкту ADAM Михайла Клименка, який в грудні 2025 року раптово помер від хвороби. Під час виходу на сцену вона звернулася до нього зі словами: "Міша, ти тут?".

Артистка зізналася, що відчуває присутність коханого поруч щодня. За її словами, вона вірить, що Міша супроводжує її кожен крок. Про це Саша Норова сказала зі сцени під час події "Зорепад релізів", сториз з якої вона опублікувала в себе в Instagram.

Саша також сказала, що для неї він був продюсером їхнього кохання, а головною метою їхньої творчості було передати людям любов через музику.

"Мені дуже радісно, що є люди, яким відгукнулися наші пісні і наше кохання. Це була наша ціль. ADAM — це кохання. ADAM — це наше життя. ADAM — про любов", — сказала вона зі сцени.

Саша Норова звернулася до покійного чоловіка на сцені Фото: Instagram

На завершення Норова звернулася до присутніх із закликом цінувати близьких, любити та частіше говорити одне одному слова любові, наголосивши, що любові ніколи не буває забагато.

Зазначимо, що на події Михайла Клименка з гурту ADAM відзначили як музичного продюсера року.

7 грудня на 38-му році життя зупинилося серце соліста відомого українського гурту ADAM Михайла Клименка. Музикант протягом кількох місяців боровся з важкою хворобою і останні три тижні перебував у комі.

Саша Норова не стримувала емоцій на похороні чоловіка.

Крім того, Фокус розповідав про дружину Михайла Клименка, з якою вони були разом понад 16 років, а також про їхніх дітей.