На острове возле Англии предлагают жить бесплатно при одном условии

Красивый отдаленный остров у побережья юго-западного Уэльса может стать вашим новым домом — если вы готовы считать ипаток.

Остров Скомер — это остров морских птиц площадью 2,92 кв. км возле Пембрукшира, которым руководит Фонд дикой природы Южного и Западного Уэльса. Об этом пишет BBC.

На острове можно жить бесплатно

Добровольцы смогут провести там несколько месяцев весной, летом или осенью в рамках природоохранных мероприятий.

Роб Нотт, сотрудник по вопросам посещения острова, сказал, что находящиеся под угрозой исчезновения ипатки являются "абсолютно культовыми птицами", и их подсчет — это "довольно сложная работа".

Хотя эти роли неоплачиваемые, фонд обеспечит бесплатное проживание и транспортные расходы до острова и с него в пределах Великобритании, а также стипендию от 200 до 400 фунтов стерлингов.

Нотт отметил, что операция по подсчету включала разделение острова на секции и обход примерно за два часа до захода солнца, когда на суше находилось большее количество ипаток.

Ипатки на острове Скомер

"Мы достаем наши кликеры и считаем всех, кто на суше, потом в море, а также тех, кто в воздухе", — говорит он.

Впрочем, на острове нет магазинов, и каждый, кто посещает, должен приносить собственные продукты и вещи. На Скомери также нет постоянных жителей, но сезонный персонал из WTSWW живет там около девяти месяцев в году.

Кто такие ипатки

Ипатки (тупики) занесены в список видов, находящихся под угрозой исчезновения, во всемирной Красной книге Международного союза охраны природы.

То, что они в списке, "неверно по многим причинам, не в последнюю очередь потому, что раньше они процветали, поэтому мы делаем все возможное, чтобы попытаться улучшить это количество", — добавил Нотт.

Ипатки Фото: Flickr

На острове, который является национальным природным заповедником, сейчас объявлены три долгосрочные вакансии волонтеров и вакансия волонтеров-наблюдателей за морскими птицами. WTSWW ежегодно проводит подсчет морских птиц на острове, отслеживая, сколько птиц возвращаются весной для размножения.

В прошлом году на острове было зарегистрировано рекордное количество — 43 626 ипаток, несмотря на быстрое сокращение мировой популяции. Фонд WTSWW связывает рост популяции "с большим количеством пищи в более широком районе, то есть для птенцов есть много рыбы", и отсутствием на острове хищников, таких как крысы и лисы.

Волонтеры будут работать на острове примерно три месяца подряд, с конца марта до конца сентября, тогда как офицер по мониторингу морских птиц будет работать с 23 мая по 23 июня.

Обязанности волонтеров также могут включать подсчет видов морских птиц на лодках и проверку продуктивности птенцов или мониторинг серых тюленей, в зависимости от времени года.

