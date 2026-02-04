На острові біля Англії пропонують жити безкоштовно за однієї умови

Красивий віддалений острів біля узбережжя південно-західного Уельсу може стати вашим новим домом — якщо ви готові рахувати іпаток.

Острів Скомер — це острів морських птахів площею 2,92 кв. км біля Пембрукширу, яким керує Фонд дикої природи Південного та Західного Уельсу. Про це пише BBC.

На острові можна жити безкоштовно

Добровольці зможуть провести там кілька місяців навесні, влітку або восени в рамках природоохоронних заходів.

Роб Нотт, співробітник з питань відвідування острова, сказав, що іпатки, які перебувають під загрозою зникнення, є "абсолютно культовими птахами", і їх підрахунок — це "досить складна робота".

Хоча ці ролі неоплачувані, фонд забезпечить безкоштовне проживання та транспортні витрати до острова та з нього в межах Великої Британії, а також стипендію від 200 до 400 фунтів стерлінгів.

Нотт наголосив, що операція з підрахунку включала поділ острова на секції та обхід приблизно за дві години до заходу сонця, коли на суші перебувала більша кількість іпаток.

Іпатки на острові Скомер

"Ми дістаємо наші клікери та рахуємо всіх, хто на суші, потім у морі, а також тих, хто в повітрі", — каже він.

Втім, на острові немає магазинів, і кожен, хто відвідує, повинен приносити власні продукти та речі. На Скомері також немає постійних мешканців, але сезонний персонал з WTSWW живе там близько дев'яти місяців на рік.

Хто такі іпатки

Іпатки (тупики) занесені до списку видів, що перебувають під загрозою зникнення, у всесвітній Червоній книзі Міжнародного союзу охорони природи.

Те, що вони у списку, "невірно з багатьох причин, не в останню чергу тому, що раніше вони процвітали, тому ми робимо все можливе, щоб спробувати покращити цю кількість", — додав Нотт.

Іпатки Фото: Flickr

На острові, який є національним природним заповідником, зараз оголошуються три довгострокові вакансії волонтерів та вакансія волонтерів-спостерігачів за морськими птахами. WTSWW щороку проводить підрахунок морських птахів на острові, відстежуючи, скільки птахів повертаються навесні для розмноження.

Минулого на острові було зареєстровано рекордну кількість — 43 626 іпаток, незважаючи на швидке скорочення світової популяції. Фонд WTSWW пов’язує зростання популяції "з великою кількістю їжі в ширшому районі, тобто для пташенят є багато риби", та відсутністю на острові хижаків, таких як щури та лисиці.

Волонтери працюватимуть на острові приблизно три місяці поспіль, з кінця березня до кінця вересня, тоді як офіцер з моніторингу морських птахів працюватиме з 23 травня по 23 червня.

Обов'язки волонтерів також можуть включати підрахунок видів морських птахів на човнах та перевірку продуктивності пташенят або моніторинг сірих тюленів, залежно від пори року.

