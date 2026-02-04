Доверенная певица Путина "бросает" Россию ради заработков в Европе

Оперная певица Анна Нетребко, которую долгое время связывали с окружением Владимира Путина, начала процедуру закрытия своего индивидуального предприятия в Санкт-Петербурге. Это решение фактически разрывает последние официальные финансовые связи артистки с РФ.

Певица Анна Нетребко неоднократно появлялась на мероприятиях с участием Путина, получала государственные награды и была его доверенным лицом во время президентских выборов 2012 года. О ликвидации ее бизнеса сообщили российские медиа со ссылкой на данные налоговой службы. Заявка якобы была подана в конце предыдущего месяца, а процесс ликвидации стартовал около недели назад.

Предприятие Нетребко зарегистрировала около пяти лет назад, его деятельность касалась исключительно художественной сферы. Ни в каких других коммерческих структурах на территории России певица официально не фигурировала. Таким образом, закрытие ИП означает полное прекращение ее присутствия в российской юрисдикции.

До начала полномасштабного вторжения России в Украину артистка имела в РФ значительные доходы. Только в 2021 году она заключила два госконтракта на сумму более 32 миллионов рублей. Ее гонорары за выступления достигали 6 миллионов рублей, а участие в частных корпоративных мероприятиях могло стоить до 120 тысяч евро за вечер. В 2017 году Forbes назвал Нетребко самой высокооплачиваемой музыканткой России с годовым доходом около 7,5 миллиона долларов.

После начала войны в 2022 году Нетребко обнародовала заявление на английском, в котором формально осудила вторжение и заявила об отсутствии близких отношений с президентом РФ. Она подчеркнула, что является налоговым резидентом Австрии. Несмотря на это, многие европейские театры долгое время отказывались с ней сотрудничать из-за недостаточно четкой позиции.

Впоследствии артистка вернулась на ведущие сцены Европы. По словам ее менеджмента, с 2022 года она не выступала в России. Однако ее гастроли продолжают вызывать возмущение в Украине.

Королевский оперный театр и другие европейские площадки не отменили запланированные концерты, ссылаясь на публичное осуждение артисткой вторжения и отсутствие ее выступлений в России.

