Довірена співачка Путіна "кидає" Росію заради заробітків у Європі

Оперна співачка Ганна Нетребко, яку тривалий час пов'язували з оточенням Володимира Путіна, розпочала процедуру закриття свого індивідуального підприємства в Санкт-Петербурзі. Це рішення фактично розриває останні офіційні фінансові зв'язки артистки з РФ.

Співачка Ганна Нетребко неодноразово з'являлася на заходах за участі Путіна, отримувала державні нагороди та була його довіреною особою під час президентських виборів 2012 року. Про ліквідацію її бізнесу повідомили російські медіа із посиланням на дані податкової служби. Заявку начебто було подано наприкінці попереднього місяця, а процес ліквідації стартував приблизно тиждень тому.

Підприємство Нетребко зареєструвала близько п'яти років тому, його діяльність стосувалася виключно мистецької сфери. У жодних інших комерційних структурах на території Росії співачка офіційно не фігурувала. Таким чином, закриття ІП означає повне припинення її присутності в російській юрисдикції.

Доходи Анни Нетребко

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну артистка мала у РФ значні доходи. Лише 2021 року вона уклала два держконтракти на суму понад 32 мільйони рублів. Її гонорари за виступи сягали 6 мільйонів рублів, а участь у приватних корпоративних заходах могла коштувати до 120 тисяч євро за вечір. У 2017 році Forbes назвав Нетребко найвисокооплачуванішою музиканткою Росії з річним доходом близько 7,5 мільйона доларів.

Оперна співачка Ганна Нетребко Фото: Facebook Anna Netrebko

Після початку війни у 2022 році Нетребко оприлюднила заяву англійською, в якій формально засудила вторгнення та заявила про відсутність близьких стосунків з президентом РФ. Вона наголосила, що є податковою резиденткою Австрії. Попри це, багато європейських театрів тривалий час відмовлялися з нею співпрацювати через недостатньо чітку позицію.

Заяви співачки

Згодом артистка повернулася на провідні сцени Європи. За словами її менеджменту, з 2022 року вона не виступала в Росії. Проте її гастролі продовжують викликати обурення в Україні.

Королівський оперний театр та інші європейські майданчики не скасували заплановані концерти, посилаючись на публічне засудження артисткою вторгнення та відсутність її виступів у Росії.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Сотні людей зібралися біля стін Королівської опери в Лондоні, аби не допустити проведення концерту російської співачки Анни Нетребко. Серед них не лише українці, а й англійці, обурені дозволом виступати прихильниці кремлівського очільника Володимира Путіна, що їздила в окупований Донецьк.

Окрім цього, попередній мітинг проти її виступу проходив наприкінці липня у центрі Берліна. Демонстранти звинувачували артистку у підтримці Володимира Путіна та вимагали заборонити її концерт.

Перша леді України висловила обурення рішенням Королівської опери знову запросити виступати російську співачку Анну Нетребко. Вона пояснила свою думку щодо цього в інтерв’ю британському виданню The Times.