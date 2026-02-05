Въезд в ЕС для украинцев станет платным: что известно
Украинцам с конца 2026 года, чтобы попасть в ЕС, нужно будет заплатить, вероятно, около тысячи гривен. Впрочем, есть ряд нюансов, когда деньги можно просто потерять, не получив желаемого.
Журналистка Екатерина Соляр подробно рассказала, что, куда и как платить, чтобы попасть в страны ЕС.
Въезд в ЕС станет платным
"С конца 2026 года украинцам, как и гражданам других безвизовых стран, придется платить за разрешение на поездки в Евросоюз. ЕС вводит систему предварительной авторизации ETIAS. Оформление этого самого разрешения будет стоить 20 евро (1016 грн, — Ред.) с человека. Подать одну заявку на семью или группу нельзя. Каждый путешественник оформляет разрешение отдельно", — сказала Соляр.
Отметим, что некоторые источники пишут о цене в 7 евро.
Разрешение будет действовать три года или до окончания срока действия загранпаспорта. С ним можно будет многократно въезжать в 30 европейских стран, в том числе в Шенгенскую зону, Кипр, Болгарию и Румынию.
Оплатить такое разрешение можно будет только онлайн банковской картой на официальном сайте ETIAS.
"Анкету начнут проверять только после оплаты", — добавила журналистка.
Из нюансов: сбор не возвращается ни при каких условиях. Если во въезде отказывают или вы сделаете ошибку в данных (в номере паспорта или имени), разрешение аннулируют и платить придется снова.
Реакция сети
В комментариях к видео украинцы задают много вопросов и несколько уточнений к услышанной информации:
- "Я прожила в Польше. Не хочу жить ни в одной стране ЕС. Хочу жить в Украине. Украина, ты самая лучшая!".
- "Болгария и Румыния также в Шенгене".
- "Так и украинцы должны сделать платный въезд".
- "6 евро, а не 20".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Красивый отдаленный остров Скомер у побережья юго-западного Уэльса может стать вашим новым домом при одном условии.
- Украинка скупилась на балийском базаре экзотическими фруктами за 200 грн.
Кроме того, блогерша рассказала, что за предложением купить жилье в Италии за 1 евро скрыто много нюансов.