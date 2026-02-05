Въезд в ЕС для украинцев станет платным: что известно

Украинцам с конца 2026 года, чтобы попасть в ЕС, нужно будет заплатить, вероятно, около тысячи гривен. Впрочем, есть ряд нюансов, когда деньги можно просто потерять, не получив желаемого.

Журналистка Екатерина Соляр подробно рассказала, что, куда и как платить, чтобы попасть в страны ЕС.

Въезд в ЕС станет платным

"С конца 2026 года украинцам, как и гражданам других безвизовых стран, придется платить за разрешение на поездки в Евросоюз. ЕС вводит систему предварительной авторизации ETIAS. Оформление этого самого разрешения будет стоить 20 евро (1016 грн, — Ред.) с человека. Подать одну заявку на семью или группу нельзя. Каждый путешественник оформляет разрешение отдельно", — сказала Соляр.

Отметим, что некоторые источники пишут о цене в 7 евро.

Разрешение будет действовать три года или до окончания срока действия загранпаспорта. С ним можно будет многократно въезжать в 30 европейских стран, в том числе в Шенгенскую зону, Кипр, Болгарию и Румынию.

Оплатить такое разрешение можно будет только онлайн банковской картой на официальном сайте ETIAS.

"Анкету начнут проверять только после оплаты", — добавила журналистка.

Из нюансов: сбор не возвращается ни при каких условиях. Если во въезде отказывают или вы сделаете ошибку в данных (в номере паспорта или имени), разрешение аннулируют и платить придется снова.

Реакция сети

В комментариях к видео украинцы задают много вопросов и несколько уточнений к услышанной информации:

"Я прожила в Польше. Не хочу жить ни в одной стране ЕС. Хочу жить в Украине. Украина, ты самая лучшая!".

"Болгария и Румыния также в Шенгене".

"Так и украинцы должны сделать платный въезд".

"6 евро, а не 20".

