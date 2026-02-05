Вʼїзд до ЄС для українців стане платним: що відомо

Українцям з кінця 2026 року, щоб потрапити до ЄС, потрібно буде заплатити, ймовірно, близько тисячі гривень. Втім, є низка нюансів, коли гроші можна просто втратити, не отримавши бажаного.

Журналістка Катерина Соляр детально розповіла, що, куди та як платити, аби потрапити до країн ЄС.

Вʼїзд до ЄС стане платним

"З кінця 2026 року українцям, як і громадянам іншим безвізових країн, доведеться платити за дозвіл на поїздки до Євросоюзу. ЄС запроваджує систему попередньої авторизації ETIAS. Оформлення цього самого дозволу коштуватиме 20 євро (1016 грн, — Ред.) з людини. Подати одну заявку на сімʼю або групу не можна. Кожен мандрівник оформлює дозвіл окремо", — сказала Соляр.

Зазначимо, що деякі джерела пишуть про ціну в 7 євро.

Дозвіл діятиме три роки або до закінчення терміну дії закордонного паспорта. З ним можна буде багато разів вʼїжджати до 30 європейських країн, зокрема до Шенгенської зони, Кіпру, Болгарії та Румунї.

Оплатити такий дозвіл можна буде лише онлайн банківською карткою на офіційному сайті ETIAS.

"Анкету почнуть перевіряти тільки після оплати", — додала журналістка.

З нюансів: збір не повертається ні за яких умов. Якщо у вʼїзді відмовляють або ви зробите помилку в даних (у номері паспорта чи імені), дозвіл анулюють і платити доведеться знову.

Реакція мережі

У коментарях до відео українці ставлять багато запитань та кілька уточнень до почутої інформації:

"Я прожила в Польщі. Не хочу жити в жодній країні ЄС. Хочу жити в Україні. Україно, ти найкраща!".

"Болгарія і Румунія також в Шенгені".

"То й українці повинні зробити платний в'їзд".

"6 євро, а не 20".

