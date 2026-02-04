"Подружку Киркорова" не пустили на Евровидение от Болгарии: что произошло

Болгарская певица Поли Генова, которая в 2016 году заняла четвертое место на Евровидении, не смогла принять участие в нынешнем национальном отборе. Артистку отклонили еще на начальном этапе из-за несоответствия новым правилам телеканала BNT.

Поли Генова рассказала о неудаче во время эфира национального телешоу. По ее словам, заявку не рассмотрели из-за обновленных критериев отбора Natsionalna Selektsiya 2026. Ключевым требованием стало присутствие артиста в топ 40 самых ротируемых исполнителей на болгарских радиостанциях. Этому критерию Генова не соответствовала.

Недопуск к Евровидению

"В течение последних 18 месяцев я не имела активной ротации на болгарском радио, поэтому меня просто не допустили к процессу", — пояснила певица.

Несмотря на статус одной из самых успешных представительниц Болгарии на конкурсе, ее кандидатуру даже не рассматривали. Сама Генова конфликтовать с вещателем не планирует и верит в будущее возвращение на сцену Евровидения.

Відео дня

В то же время в соцсетях пользователи предполагают, что отсутствие в радиоэфире могло быть лишь официальной причиной отказа. Истинные мотивы BNT остаются неизвестными.

Генова и Киркоров

Стоит напомнить, что Поли Генова неоднократно посещала Евровидение как участница и в составе делегации. Одно из самых резонансных ее появлений состоялось в 2022 году в Турине, где певица встретилась с российским продюсером Филиппом Киркоровым после начала полномасштабной войны в Украине. Тогда РФ исключили из конкурса, однако Киркоров получил место в VIP-ложе.

Напомним. ранее Фокус писал, что:

Украинская певица и участница Нацотбора на Евровидение-2026 Екатерина Павленко кардинально сменила имидж. Артистка, которая сейчас развивает сольную карьеру под сценическим именем Monokate, предстала в неожиданном образе блондинки.

Monokate впоследствии снова иронично пошутила в соцсетях, вспомнив Jerry Heil. На этот раз поводом стал шуточный обмен комментариями под одним из постов.

Кроме того, в четверг, 15 января, на YouTube-канале "Евровидения Украина" выложили в публичный доступ песни финалистов Нацотбора-2026. Фокус очень кратко оценил потенциал всех заявок.