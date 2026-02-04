"Подружку Кіркорова" не пустили на Євробачення від Болгарії: що сталося

Болгарська співачка Полі Генова, яка у 2016 році посіла четверте місце на Євробаченні, не змогла взяти участь у цьогорічному національному відборі. Артистку відхилили ще на початковому етапі через невідповідність новим правилам телеканалу BNT.

Полі Генова розповіла про невдачу під час ефіру національного телешоу. За її словами, заявку не розглянули через оновлені критерії відбору Natsionalna Selektsiya 2026. Ключовою вимогою стала присутність артиста у топ 40 найбільш ротованих виконавців на болгарських радіостанціях. Цьому критерію Генова не відповідала.

Недопуск до Євробачення

"Протягом останніх 18 місяців я не мала активної ротації на болгарському радіо, тому мене просто не допустили до процесу", — пояснила співачка.

Попри статус однієї з найуспішніших представниць Болгарії на конкурсі, її кандидатуру навіть не розглядали. Сама Генова конфліктувати з мовником не планує та вірить у майбутнє повернення на сцену Євробачення.

Водночас у соцмережах користувачі припускають, що відсутність у радіоефірі могла бути лише офіційною причиною відмови. Справжні мотиви BNT залишаються невідомими.

Генова і Кіркоров

Варто нагадати, що Полі Генова неодноразово відвідувала Євробачення як учасниця та у складі делегації. Одна з найбільш резонансних її появ відбулася у 2022 році в Турині, де співачка зустрілася з російським продюсером Філіпом Кіркоровим після початку повномасштабної війни в Україні. Тоді РФ виключили з конкурсу, проте Кіркоров отримав місце у VIP-ложі.

