Россияне разрушили квартиру известного продюсера: "Фильм ужасов" (фото)

3-го февраля российский беспилотник попал в многоэтажный дом в Киеве и разрушил квартиру украинского продюсера Алексея Гончаренко.

В Facebook основатель студии Friends production и продюсер "Фабрики звезд" показал кадры своего жилья после удара.

Россияне разрушили квартиру Алексея Гончаренко

"Эффект "Герань"! Была спальня, а теперь ра*ка сделала нам террасу со свежим морозным воздухом и прекрасным видом. Могли и не проснуться, но дома никого не было. Все живы", — рассказал продюсер.

В комментарии для "Детектора медиа" Алексей уточнил, что его квартира на 16-м этаже сильно пострадала, а жилье соседей этажом выше вообще осталось без стены.

В квартире Гончаренко повреждены пол и потолок, уничтожен балкон, а часть мебели обгорела. На момент удара продюсер "Фабрики звезд" вместе с родными находился за Киевом, поэтому они не пострадали.

А избежать еще больших разрушений помогла соседка, которая взяла ключи от квартиры на рецепции, чтобы вовремя впустить спасателей.

Квартира Алексея Гончаренко после удара Фото: Facebook

Квартира Алексея Гончаренко после удара Фото: Facebook

По словам Алексея, о разрушениях он узнал из видео в сети.

"Когда я открыл глаза, то уже видел видео с моей квартирой в сети, как пожарные несут шланги. Вот это был настоящий фильм ужасов — увидеть свой дом в хронике, когда это уже было опубликовано. Было темно, но я сразу понял, что это моя квартира", — вспомнил Гончаренко.

Квартира Алексея Гончаренко после удара Фото: Facebook

