Росіяни зруйнували квартиру відомого продюсера: "Фільм жахів" (фото)

3-го лютого російський безпілотник влучив у багатоповерховий будинок у Києві та зруйнував квартиру українського продюсера Олексія Гончаренка.

У Facebook засновник студії Friends production та продюсер "Фабрики зірок" показав кадри свого житла після удару.

Росіяни зруйнували квартиру Олексія Гончаренка

"Ефект "Герань"! Була спальня, а тепер ра*ка зробила нам терасу зі свіжим морозним повітрям і чудовим краєвидом. Могли і не прокинутись, але вдома нікого не було. Всі живі", — розповів продюсер.

У коментарі для "Детектора медіа" Олексій уточнив, що його квартира на 16-му поверсі сильно постраждала, а житло сусідів поверхом вище взагалі залишилося без стіни.

У квартирі Гончаренка пошкоджені підлога та стеля, знищений балкон, а частина меблів обгоріла. На момент удару продюсер "Фабрики зірок" разом з рідними перебував за Києвом, тому вони не постраждали.

Відео дня

А уникнути ще більших руйнувань допомогла сусідка, яка взяла ключі від квартири на рецепції, аби вчасно впустити рятувальників.

Квартира Олексія Гончаренка після удару Фото: Facebook

Квартира Олексія Гончаренка після удару Фото: Facebook

За словами Олексія, про руйнування він дізнався відео в мережі.

"Коли я розплющив очі, то вже бачив відео з моєю квартирою в мережі, як пожежники несуть шланги. Ось це був справжній фільм жахів — побачити свій дім в хроніці, коли це вже було опубліковано. Було темно, але я одразу зрозумів, що це моя квартира", — пригадав Гончаренко.

Квартира Олексія Гончаренка після удару Фото: Facebook

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Ведучий та інтервʼюер Слава Дьомін розповів про влучання ворожого дрону поблизу його приватного будинку на Київщині.

Телеведуча Леся Нікітюк показала, як з маленьким сином ховалась від російського обстрілу столиці.

Крім того, зірка "Жіночого кварталу" Тетяна Песик опинилася в епіцентрі вибухів у Тернополі 19 листопада.