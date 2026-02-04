Пошутил про "бойца СВО": российского комика посадили на почти 6 лет

В Москве осудили стендапера Артемия Останина, которого внесли в "список террористов и экстремистов", за шутку о якобы "бойцах СВО". Сам комик своей вины не признает.

Останин признан российским судом виновным по статьям 148 ("Нарушение права свободу совести и вероисповеданий") и 282 ("Возбуждение ненависти либо вражды, равно как унижение человеческого достоинства") УК РФ. Об этом пишут росСМИ.

Артемия Останина осудили за шутки

По версии следствия, в марте 2025 года мужчина в развлекательном заведении выступил со стендапом, который якобы содержит оскорбления чувств верующих. А через неделю Останин публично унизил людей с увечьями, угрожая насилием.

Мещанский суд Москвы приговорил Артемия Останина к пяти годам и девяти месяцам колонии общего режима. Также комику назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.

На заседании стендапер заявил: "Я не преступник, я стендап-комик и законопослушный гражданин".

В частности, Останин отмечал, что все шутки писал сам и "никакого заговора группой лиц" не было. А из-за новостей об аресте и избиении умерла его бабушка, а комику не позволили посетить ее похороны.

Комик был избит

"Меня похитили из Минска незаконным образом, не предъявив мне никаких обвинений. Просто люди в штатском похитили из аэропорта, чтобы передать меня в Россию. Но по дороге из Минска в Смоленск мы сделали остановку в лесу, где меня жестоко избили, сломали мне позвоночник, насытили током, пытались несколько раз зарезать, но, к счастью, этого не получилось, и я еще имею возможность стоять здесь и говорить", — сказал в зале суда комик.

Стендапера задержали при попытке выехать из России в марте 2025 года. Поводом для дела стала шутка о безногом человеке в метро, которого стендапер назвал "скейтером без ног". Активисты организации "Зов народа" и доносчик Виталий Бородин предположили, что тот пошутил о военном, который потерял обе ноги во время полномасштабной войны РФ против Украины, хотя Останин в своей сценке этого не уточнял, сказав лишь о том, что мужчина потерял нижние конечности, подорвавшись на мине.

