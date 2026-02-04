Пожартував про "бійця СВО": російського коміка посадили на майже 6 років

У Москві засудили стендапера Артемія Останіна, якого внесли до "списку терористів та екстремістів", за жарт про начебто "бійців СВО". Сам комік своєї вини не визначає.

Останін визнаний російським судом винним за статтями 148 ("Порушення права свободу совісті і віросповідань") і 282 ("Порушення ненависті чи ворожнечі, так само як приниження людської гідності") КК РФ. Про це пишуть росЗМІ.

Артемія Останіна засудили за жарти

За версією слідства, у березні 2025 року чоловік у розважальному закладі виступив зі стендапом, який начебто містить образи почуттів вірян. А через тиждень Останін публічно принизив людей з каліцтвами, погрожуючи насильством.

Міщанський суд Москви засудив Артемія Останіна до п'яти років і дев'яти місяців колонії загального режиму. Також коміку призначено штраф у розмірі 300 тисяч рублів.

Відео дня

На засіданні стендапер заявив: "Я не злочинець, я стендап-комік і законослухняний громадянин".

Зокрема, Останін наголошував, що всі жарти писав сам і "жодної змови групою осіб" не було. А через новини про арешт та побиття померла його бабуся, а коміку не дозволили відвідати її похорон.

Коміка побили

"Мене викрали з Мінська незаконним чином, не звинувативши мені жодних звинувачень. Просто люди в цивільному викрали з аеропорту, щоб передати мене до Росії. Але дорогою з Мінська до Смоленська ми зробили зупинку в лісі, де мене жорстоко побили, зламали мені хребет, наситили струмом, намагалися кілька разів зарізати, але, на щастя, цього не вийшло, і я ще маю нагоду стояти тут і говорити", — сказав у залі суду комік.

Стендапера затримали під час спроби виїхати з Росії в березні 2025 року. Приводом для справи став жарт про безногу людину в метро, ​​яку стендапер назвав "скейтером без ніг". Активісти організації "Поклик народу" та донощик Віталій Бородін припустили, що той пожартував про військового, який втратив обидві ноги під час повномасштабної війни РФ проти Україні, хоча Останін у своїй сценці цього не уточнював, сказавши лише про те, що чоловік втратив нижні кінцівки, підірвавшись на міні.

