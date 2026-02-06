В Британии протестующий крикнул королю Чарльзу вопрос об экс-британце Эндрю: его задержала полиция (фото)

Полиция задержала 73-летнего мужчину, который крикнул на короля Чарльза, когда тот шел мимо, спросив о бывшем принце Эндрю и скандале в отношении Джеффри Эпштейна.

Мужчину, который представился впоследствии Ричардом Гаддом, интересовал вопрос о том, что давил ли король Чарльз на правоохранительные органы, чтобы они не занимались расследований обвинений в сексуальном насилии его брата. Об инциденте рассказало издание The Sun.

Это случилось в Дедхэме, что в Эссексе, где монарх вместе с королевой Камиллой находился с визитом.

На его крики сразу отреагировали полицейские, сопровождавшие королевскую чету. Они подошли к мужчине, задержали его, выведя из толпы, собравшейся посмотреть на монархов, которые прошлись по улицам Дедхэма.

The Sun | протестующий, который выкрикнул вопрос об Эндрю королю Чарльзу

Объясняя правоохранителям свое поведение, Ричард Хадд отметил, что хотел лишь узнать о справедливости в расследовании дела Эпштейна и вероятной причастности бывшего принца Эндрю к преступлениям.

"Если вы не считаете, что эти люди нуждаются в справедливости, то мне очень жаль", — сказал мужчина полиции.

Он также добавил, что сделал это для того, чтобы дать понять, что "Эндрю нельзя отпускать".

В комментарии для издания протестующий сказал, что считает необходимым отдать бывшего принца под расследование.

"Я считаю, что Эндрю следует подвергнуть расследованию. Я знал, что меня выгонят, но считаю, что это стоило сделать", — подчеркнул мужчина.

Ричард Хадд оказался не единственным, кто закричал к королю во время этого визита. Также подобный вопрос прозвучал от местного журналиста.

Издание также пишет, что перед приездом Чарльза и Камиллы на тротуаре вдоль улицы должны были лежать десятки разбросанных фотографий из файлов Эпштейна, на которых изображен Эндрю. Однако их убрали, а тротуар, где остались следы от размокшей бумаги, помыли.

