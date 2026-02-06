У Британії протестувальник крикнув королю Чарльзу запитання про експринца Ендрю: його затримала поліція (фото)

Поліція затримала 73-річного чоловіка, який крикнув на короля Чарльза, коли той йшов повз, запитавши про колишнього принца Ендрю і скандал щодо Джеффрі Епштейна.

Чоловіка, який представився згодом Річардом Гаддом, цікавило питання про те, що чи тиснув король Чарльз на правоохоронні органи, аби вони не займалися розслідувань звинувачень у сексуальному насильстві його брата. Про інцидент розповіло видання The Sun.

Це трапилося у Дедхемі, що в Ессексі, де монарх разом з королевою Каміллою перебував з візитом.

На його вигуки одразу відреагували поліціянти, що супроводжували королівське подружжя. Вони підійшли до чоловіка, затримали його, вивівши із натовпу, який зібрався подивитися на монархів, що пройшлися вулицями Дедхема.

The Sun | протестувальник, який вигукнув запитання про Ендрю королю Чарльзу

Пояснюючи правоохоронцям свою поведінку, Річард Гадд зазначив, що хотів лише дізнатися про справедливість у розслідуванні справи Епштейна та ймовірної причетності колишнього принца Ендрю до злочинів.

"Якщо ви не вважаєте, що ці люди потребують справедливості, то мені дуже шкода", — сказав чоловік поліції.

Він також додав, що зробив це для того, аби дати зрозуміти, що "Ендрю не можна відпускати".

У коментарі для видання протестувальник сказав, що вважає за необхідне віддати колишнього принца під розслідування.

"Я вважаю, що Ендрю слід піддати розслідуванню. Я знав, що мене виженуть, але вважаю, що це варто було зробити", — підкреслив чоловік.

Річард Гадд виявився не єдиним, хто закричав до короля під час цього візиту. Також подібне питання пролунало від місцевого журналіста.

Видання також пише, що перед приїздом Чарльза та Камілли на тротуарі вздовж вулиці повинні були лежати десятки розкиданих фотографій із файлів Епштейна, на яких зображений Ендрю. Однак їх прибрали, а тротуар, де залишилися сліди від розмоклого паперу, помили.

Нагадаємо, 5 лютого видання The Sun повідомляло, що колишньому принцу Ендрю слуги у новому маєтку влаштували бойкот.

Також 4 лютого видання Daily Mail писало, що Ендрю "вигнали" з королівського маєтку під покровом ночі.