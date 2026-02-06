Кроме глинтвейна: 5 вкусных напитков, чтобы быстро согреться
6 февраля в мире отмечают День бармена — людей, которые умеют не только смешивать ингредиенты, но и создавать настроение. По этому случаю предлагаем подборку согревающих напитков с характером, которые станут достойной альтернативой классическому глинтвейну.
Холодная погода — лучшее время для горячих коктейлей. Они не только согревают, но и раскрывают вкус специй, фруктов и алкоголя совсем по-другому, чем в холодных напитках. Фокус предлагает 5 горячих напитков, которые можно сделать в морозный вечер.
Горячий пунш с цитрусами
Ароматный и мягкий напиток с яркими цитрусовыми нотами. Хорошо тонизирует, согревает и подходит для долгих зимних вечеров.
Ингредиенты:
- 500 мл черного чая
- 1 апельсин
- ½ лимона
- 2-3 ст. л. меда
- 1 палочка корицы
- 2-3 бутона гвоздики
Приготовление:
Заварите чай, добавьте свежевыжатый сок апельсина и лимона, мед и специи. Прогрейте на слабом огне 5-7 минут, не доводя до кипения, после чего процедите.
Грог
Классический согревающий напиток с историей, который когда-то спасал моряков от холода. Простой, крепкий и очень эффективный.
Ингредиенты:
- 200 мл горячей воды или черного чая
- 40-50 мл рома
- 1-2 ч. л. сахара или меда
- долька лимона
Приготовление:
В горячей воде или чае растворите сахар, добавьте ром и лимон. Перемешайте и подавайте сразу.
Горячий шоколад с пряностями
Насыщенный, густой и уютный напиток для тех, кто не любит алкоголь. Пряности добавляют глубины вкуса и делают его еще более согревающим.
Ингредиенты:
- 500 мл молока
- 80-100 г темного шоколада
- щепотка корицы
- щепотка молотого чили или мускатного ореха
Приготовление:
Подогрейте молоко, добавьте измельченный шоколад и помешивайте до однородности. Всыпьте специи, прогрейте еще 1-2 минуты и снимите с огня.
Яблочный сидр со специями
Легкий и ароматный напиток с фруктовым вкусом, который прекрасно заменяет глинтвейн без вина. Подходит и взрослым, и детям.
Ингредиенты:
- 1 л яблочного сока или сидра
- 1 палочка корицы
- 3-4 бутона гвоздики
- 1 звездочка бадьяна
- 1-2 ст. л. меда
Приготовление:
Соедините все ингредиенты в кастрюле и прогревайте 10 минут на медленном огне, не доводя до кипения. Перед подачей процедите перед подачей.
Тодди
Мягкий, ароматный и расслабляющий коктейль, который часто пьют в холодную погоду. Имеет сбалансированный вкус и легкий цитрусовый акцент.
Ингредиенты:
- 200 мл горячего черного чая
- 40 мл виски
- 1-2 ч. л. меда
- 1-2 ч. л. лимонного сока
Приготовление:
В чашке смешайте мед и лимонный сок, залейте горячим чаем, добавьте виски и хорошо перемешайте.
