Кроме глинтвейна: 5 вкусных напитков, чтобы быстро согреться

6 февраля в мире отмечают День бармена — людей, которые умеют не только смешивать ингредиенты, но и создавать настроение. По этому случаю предлагаем подборку согревающих напитков с характером, которые станут достойной альтернативой классическому глинтвейну.

Холодная погода — лучшее время для горячих коктейлей. Они не только согревают, но и раскрывают вкус специй, фруктов и алкоголя совсем по-другому, чем в холодных напитках. Фокус предлагает 5 горячих напитков, которые можно сделать в морозный вечер.

Горячий пунш с цитрусами

Ароматный и мягкий напиток с яркими цитрусовыми нотами. Хорошо тонизирует, согревает и подходит для долгих зимних вечеров.

Ингредиенты:

- 500 мл черного чая

- 1 апельсин

- ½ лимона

- 2-3 ст. л. меда

- 1 палочка корицы

- 2-3 бутона гвоздики

Приготовление:

Заварите чай, добавьте свежевыжатый сок апельсина и лимона, мед и специи. Прогрейте на слабом огне 5-7 минут, не доводя до кипения, после чего процедите.

Горячий пунш с цитрусами Фото: из открытых источников

Грог

Классический согревающий напиток с историей, который когда-то спасал моряков от холода. Простой, крепкий и очень эффективный.

Ингредиенты:

- 200 мл горячей воды или черного чая

- 40-50 мл рома

- 1-2 ч. л. сахара или меда

- долька лимона

Приготовление:

В горячей воде или чае растворите сахар, добавьте ром и лимон. Перемешайте и подавайте сразу.

Напиток Грог Фото: из открытых источников

Горячий шоколад с пряностями

Насыщенный, густой и уютный напиток для тех, кто не любит алкоголь. Пряности добавляют глубины вкуса и делают его еще более согревающим.

Ингредиенты:

- 500 мл молока

- 80-100 г темного шоколада

- щепотка корицы

- щепотка молотого чили или мускатного ореха

Приготовление:

Подогрейте молоко, добавьте измельченный шоколад и помешивайте до однородности. Всыпьте специи, прогрейте еще 1-2 минуты и снимите с огня.

Горячий шоколад с пряностями Фото: Depositphotos

Яблочный сидр со специями

Легкий и ароматный напиток с фруктовым вкусом, который прекрасно заменяет глинтвейн без вина. Подходит и взрослым, и детям.

Ингредиенты:

- 1 л яблочного сока или сидра

- 1 палочка корицы

- 3-4 бутона гвоздики

- 1 звездочка бадьяна

- 1-2 ст. л. меда

Приготовление:

Соедините все ингредиенты в кастрюле и прогревайте 10 минут на медленном огне, не доводя до кипения. Перед подачей процедите перед подачей.

Яблочный сидр со специями Фото: из открытых источников

Тодди

Мягкий, ароматный и расслабляющий коктейль, который часто пьют в холодную погоду. Имеет сбалансированный вкус и легкий цитрусовый акцент.

Ингредиенты:

- 200 мл горячего черного чая

- 40 мл виски

- 1-2 ч. л. меда

- 1-2 ч. л. лимонного сока

Приготовление:

В чашке смешайте мед и лимонный сок, залейте горячим чаем, добавьте виски и хорошо перемешайте.

Горячий Тодди Фото: из открытых источников

