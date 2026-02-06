Окрім глінтвейну: 5 смачних напоїв, щоб швидко зігрітися

6 лютого у світі відзначають День бармена — людей, які вміють не лише змішувати інгредієнти, а й створювати настрій. З цієї нагоди пропонуємо добірку зігрівальних напоїв із характером, які стануть гідною альтернативою класичному глінтвейну.

Холодна погода — найкращий час для гарячих коктейлів. Вони не лише зігрівають, а й розкривають смак спецій, фруктів і алкоголю зовсім по-іншому, ніж у холодних напоях. Фокус пропонує 5 гарячих напоїв, які можна зробити у морозний вечір.

Гарячий пунш з цитрусами

Ароматний і м’який напій з яскравими цитрусовими нотами. Добре тонізує, зігріває та підходить для довгих зимових вечорів.

Інгредієнти:

– 500 мл чорного чаю

– 1 апельсин

– ½ лимона

– 2–3 ст. л. меду

– 1 паличка кориці

– 2–3 бутони гвоздики

Приготування:

Заваріть чай, додайте свіжовичавлений сік апельсина й лимона, мед та спеції. Прогрійте на слабкому вогні 5–7 хвилин, не доводячи до кипіння, після чого процідіть.

Гарячий пунш з цитрусами Фото: з відкритих джерел

Грог

Класичний зігрівальний напій з історією, який колись рятував моряків від холоду. Простий, міцний і дуже ефективний.

Інгредієнти:

– 200 мл гарячої води або чорного чаю

– 40–50 мл рому

– 1–2 ч. л. цукру або меду

– часточка лимона

Приготування:

У гарячій воді або чаї розчиніть цукор, додайте ром і лимон. Перемішайте та подавайте одразу.

Напій Грог Фото: з відкритих джерел

Гарячий шоколад з прянощами

Насичений, густий і затишний напій для тих, хто не любить алкоголь. Прянощі додають глибини смаку й роблять його ще більш зігрівальним.

Інгредієнти:

– 500 мл молока

– 80–100 г темного шоколаду

– дрібка кориці

– дрібка меленого чилі або мускатного горіха

Приготування:

Підігрійте молоко, додайте подрібнений шоколад і помішуйте до однорідності. Всипте спеції, прогрійте ще 1–2 хвилини та зніміть з вогню.

Гарячий шоколад з прянощами Фото: Depositphotos

Яблучний сидр зі спеціями

Легкий і ароматний напій з фруктовим смаком, який чудово замінює глінтвейн без вина. Підходить і дорослим, і дітям.

Інгредієнти:

– 1 л яблучного соку або сидру

– 1 паличка кориці

– 3–4 бутони гвоздики

– 1 зірочка бадьяну

– 1–2 ст. л. меду

Приготування:

З’єднайте всі інгредієнти в каструлі та прогрівайте 10 хвилин на повільному вогні, не доводячи до кипіння. Перед подачею процідіть.

Яблучний сидр зі спеціями Фото: з відкритих джерел

Тодді

М’який, ароматний і розслабляючий коктейль, який часто п’ють у холодну погоду. Має збалансований смак і легкий цитрусовий акцент.

Інгредієнти:

– 200 мл гарячого чорного чаю

– 40 мл віскі

– 1–2 ч. л. меду

– 1–2 ч. л. лимонного соку

Приготування:

У чашці змішайте мед і лимонний сік, залийте гарячим чаєм, додайте віскі та добре перемішайте.

Гарячий Тодді Фото: з відкритих джерел

