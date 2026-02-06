Окрім глінтвейну: 5 смачних напоїв, щоб швидко зігрітися
6 лютого у світі відзначають День бармена — людей, які вміють не лише змішувати інгредієнти, а й створювати настрій. З цієї нагоди пропонуємо добірку зігрівальних напоїв із характером, які стануть гідною альтернативою класичному глінтвейну.
Холодна погода — найкращий час для гарячих коктейлів. Вони не лише зігрівають, а й розкривають смак спецій, фруктів і алкоголю зовсім по-іншому, ніж у холодних напоях. Фокус пропонує 5 гарячих напоїв, які можна зробити у морозний вечір.
Гарячий пунш з цитрусами
Ароматний і м’який напій з яскравими цитрусовими нотами. Добре тонізує, зігріває та підходить для довгих зимових вечорів.
Інгредієнти:
– 500 мл чорного чаю
– 1 апельсин
– ½ лимона
– 2–3 ст. л. меду
– 1 паличка кориці
– 2–3 бутони гвоздики
Приготування:
Заваріть чай, додайте свіжовичавлений сік апельсина й лимона, мед та спеції. Прогрійте на слабкому вогні 5–7 хвилин, не доводячи до кипіння, після чого процідіть.
Грог
Класичний зігрівальний напій з історією, який колись рятував моряків від холоду. Простий, міцний і дуже ефективний.
Інгредієнти:
– 200 мл гарячої води або чорного чаю
– 40–50 мл рому
– 1–2 ч. л. цукру або меду
– часточка лимона
Приготування:
У гарячій воді або чаї розчиніть цукор, додайте ром і лимон. Перемішайте та подавайте одразу.
Гарячий шоколад з прянощами
Насичений, густий і затишний напій для тих, хто не любить алкоголь. Прянощі додають глибини смаку й роблять його ще більш зігрівальним.
Інгредієнти:
– 500 мл молока
– 80–100 г темного шоколаду
– дрібка кориці
– дрібка меленого чилі або мускатного горіха
Приготування:
Підігрійте молоко, додайте подрібнений шоколад і помішуйте до однорідності. Всипте спеції, прогрійте ще 1–2 хвилини та зніміть з вогню.
Яблучний сидр зі спеціями
Легкий і ароматний напій з фруктовим смаком, який чудово замінює глінтвейн без вина. Підходить і дорослим, і дітям.
Інгредієнти:
– 1 л яблучного соку або сидру
– 1 паличка кориці
– 3–4 бутони гвоздики
– 1 зірочка бадьяну
– 1–2 ст. л. меду
Приготування:
З’єднайте всі інгредієнти в каструлі та прогрівайте 10 хвилин на повільному вогні, не доводячи до кипіння. Перед подачею процідіть.
Тодді
М’який, ароматний і розслабляючий коктейль, який часто п’ють у холодну погоду. Має збалансований смак і легкий цитрусовий акцент.
Інгредієнти:
– 200 мл гарячого чорного чаю
– 40 мл віскі
– 1–2 ч. л. меду
– 1–2 ч. л. лимонного соку
Приготування:
У чашці змішайте мед і лимонний сік, залийте гарячим чаєм, додайте віскі та добре перемішайте.
