1 жовтня — день кави: в чому різниця між арабікою, робустою та купажем

Кава — один із найпопулярніших напоїв у світі. Лідерами за споживанням цього напою на душу населення вважаються скандинавські країни, зокрема Фінляндія, де кожен в середньому споживає понад 12 кг зерен за рік.

1 жовтня відзначаємо міжнародний день кави. Його започаткувала міжнародна кавова організація (ICO) ще у 2015 році, аби об’єднати виробників кави, продавців та любителів цього напою в усьому світі.

Сьогодні у кав’ярнях проводять акції та дегустації, а також розповідають про історію та культуру кави. В Україні також поширюється культ. Ми часто стикаємось з новими поняттями, як-от "кав’ярні третьої хвилі", де різноманіття сортів кави (та способів приготування) просто вражає! Найчастіше клієнтів запитують, який саме напій їм приготувати — арабіку, робусту чи купаж. Яке розібратися в усіх цих поняттях, — дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.

Кав’ярні 3-ї хвилі

Кав’ярні третьої хвилі — це заклади, де каву подають як продукт з унікальним смаком, культурою та історією походження.

Перша хвиля (середина ХХ ст.) — масове поширення кави як напою "для всіх": популярна розчинна кава, а також дешеві суміші.

Друга хвиля (70–90-ті) — поява мереж на кшталт Starbucks: кава стає ритуалом, з’являються лате, капучино, нові формати кав’ярень.

Кава давно стала культом серед гурманів Фото: Pixels

Третя хвиля (2000-ні — дотепер) — акцент на якості зерна, способі обсмаження і заварювання. Це вже "кавова культура" з фокусом на походженні зерна, фермах, умовах вирощування, екологічності.

Що характерно для кав’ярень 3 хвилі?

Використання кави найвищої якості.

У меню часто вказують країну походження, регіон й навіть конкретну ферму, де вирощена кава.

У кав"ярнях третьої хвилі баристи виступають як "сомельє" Фото: Pixels

Баристи виступають як "сомельє" — можуть розповісти історію зерна, радити методи приготування (заварювання) та різноманітні добавки.

Акцент на насолоді процесом і смаком кави. Каву п’ють, як вино: повільно, з акцентом на смакових особливостях.

Арабіка, робуста і купаж: в чому різниця

Арабіка — це вид кави (один із двох основних разом із робустою). Вирощується переважно в Латинській Америці, Африці та Азії. Має м’який, насичений (міцніший) смак, часто з фруктовими чи квітковими нотами. У ній менше кофеїну, ніж у робусті. Вважається якіснішою та дорожчою.

Робуста, своєю чергою, містить майже вдвічі більше кофеїну, має гіркіший і більш різкий смак із нотками шоколаду та горіха. Дає густішу пінку. Основні регіони вирощування — країни Африки та Південно-Східної Азії. Загалом робуста менш вибаглива до клімату й дешевша у виробництві.

Існує велика кількість сортів кави Фото: Pixels

Купаж — суміш різних сортів кави. Поєднання різних сортів арабіки (наприклад, із різних країн чи регіонів) або арабіки з робустою. Купаж заварюють, щоб досягти певного смаку, аромату, балансу кислинки, гіркості й міцності.

Наприклад, 100% арабіка дає м’який смак, а робуста додає міцності та пінку (як в еспресо).

