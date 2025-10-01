1 октября — день кофе: в чем разница между арабикой, робустой и купажом
Кофе — один из самых популярных напитков в мире. Лидерами по потреблению кофе на душу населения считаются скандинавские страны, в частности Финляндия, где каждый в среднем потребляет более 12 кг зерен в год.
1 октября отмечаем международный день кофе. Праздновать его предложила международная кофейная организация (ICO) еще в 2015 году, чтобы объединить производителей кофе, продавцов и любителей этого напитка во всем мире.
Сегодня в кофейнях проводят акции и дегустации, а также рассказывают об истории и культуре кофе. В Украине также распространяется этот культ. Мы часто сталкиваемся с новыми понятиями, такими как "кофейни третьей волны", где многообразие сортов кофе (и способов приготовления) просто поражает! Чаще всего клиентов спрашивают, какой именно напиток им приготовить — арабику, робусту или купаж. Как разобраться во всех этих понятиях, — узнавайте в материале Фокуса.
Кофейни 3-й волны
Кофейни третьей волны — это заведения, где кофе подают как продукт с уникальным вкусом, культурой и историей происхождения.
- Первая волна (середина ХХ в.) — массовое распространение кофе как напитка "для всех": популярен растворимый кофе, а также дешевые смеси.
- Вторая волна (70-90-е) — появление сетей вроде Starbucks: кофе становится ритуалом, появляются латте, капучино, новые форматы кофеен.
- Третья волна (2000-е — до сих пор) — акцент на качестве зерна, способе обжарки и заваривания. Это уже "кофейная культура" с фокусом на происхождении зерна, фермах, условиях выращивания, экологичности.
Что характерно для кофеен 3 волны?
- Использование кофе самого высокого качества.
- В меню часто указывают страну происхождения, регион и даже конкретную ферму, где выращен кофе.
- Баристы выступают как "сомелье" — могут рассказать историю зерна, советовать методы приготовления (заваривания) и различные добавки.
- Акцент на наслаждении процессом и вкусом кофе. Кофе пьют, как вино: медленно, с акцентом на вкусовых особенностях.
Арабика, робуста и купаж: в чем разница
Арабика — это вид кофе (один из двух основных вместе с робустой). Выращивается преимущественно в Латинской Америке, Африке и Азии. Имеет мягкий, насыщенный (более крепкий) вкус, часто с фруктовыми или цветочными нотами. В ней меньше кофеина, чем в робусте. Считается более качественной и дорогой.
Робуста, в свою очередь, содержит почти вдвое больше кофеина, имеет более горький и резкий вкус с нотками шоколада и ореха. Дает более густую пенку. Основные регионы выращивания — страны Африки и Юго-Восточной Азии. В целом робуста менее прихотлива к климату и дешевле в производстве.
Купаж — смесь различных сортов кофе. Сочетание разных сортов арабики (например, из разных стран или регионов) или арабики с робустой. Купаж заваривают, чтобы достичь определенного вкуса, аромата, баланса кислинки, горечи и крепости.
Например, 100% арабика дает мягкий вкус, а робуста добавляет крепости и пенку (как в эспрессо).
