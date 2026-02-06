"Дал деру": блогер, который ежедневно показывал минуту молчания, уехал в Канаду (видео)

22-летний блогер Ярослав, который каждое утро в 9:00 в течение 188 дней публично транслировал минуту молчания, выехал в Канаду. Выезд стал возможным в соответствии с действующим законодательством Украины, которое во время военного положения позволяет выезд за границу мужчинам в возрасте до 22 лет включительно.

О своем отъезде и итогах инициативы парень под ником the_krasnov сообщил в заметке в Instagram. По его словам, за время ежедневных минут молчания он почувствовал большую поддержку людей и увидел изменения в украинских городах, когда в 9:00 Киев, Одесса и другие населенные пункты начали останавливаться, чтобы почтить погибших в войне.

Блогер поблагодарил украинцев за слова поддержки, а также отметил, что постоянно сталкивался с хейтом в соцсетях, однако не считает его чем-то новым или значимым. Он подчеркнул, что настоящая поддержка всегда была от людей, которых он знает лично, а негатив в сети для него — это "нереальные люди, которые существуют только в мире социальных сетей".

Отдельно парень написал о вере и внутреннем спокойствии, отметив, что не испытывает страха или тревожности. Он добавил, что после сна, который воспринял как знак свыше, решил продолжать транслировать минуту молчания уже в Канаде. По его словам, чествование погибших украинцев в войне с Россией не требует конкретного места пребывания.

Блогер отметил, что популярность минуты молчания только растет, а напоминание о 9:00 становится все более массовым, что он считает главным результатом своей инициативы.

Реакции людей

Мнения людей относительно выезда блогера разделились:

"Ты травил других, кто не останавливался на минуту молчания, осуждал их, "равнодушные", а когда нужно разделить нагрузку на фронте с армией, в тылу с гражданскими, ты свалил из Украины с "Украиной в сердце";

"Следующий этап — ходить на митинги в Канаде за границы 1991 года";

"Все "мощные и несокрушимые" покажут пятки, как только запахнет жареным у их носа. Очередной пример";

"Парень выбрал свободу, пока была возможность, а минуты молчания были не за Украину, а за тех, кто умирает из-за системы воюющих властей";

"Радуюсь за каждого, кто смог уехать, а те, что пишут гадости, если бы только была возможность, выехали бы в тот же день. Пусть Бог тебя благословляет";

"Разочарование... очень жаль, что хорошие люди покидают Украину...".

