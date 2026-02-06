"Дал деру": блогер, который ежедневно показывал минуту молчания, уехал в Канаду (видео)
22-летний блогер Ярослав, который каждое утро в 9:00 в течение 188 дней публично транслировал минуту молчания, выехал в Канаду. Выезд стал возможным в соответствии с действующим законодательством Украины, которое во время военного положения позволяет выезд за границу мужчинам в возрасте до 22 лет включительно.
О своем отъезде и итогах инициативы парень под ником the_krasnov сообщил в заметке в Instagram. По его словам, за время ежедневных минут молчания он почувствовал большую поддержку людей и увидел изменения в украинских городах, когда в 9:00 Киев, Одесса и другие населенные пункты начали останавливаться, чтобы почтить погибших в войне.
Блогер поблагодарил украинцев за слова поддержки, а также отметил, что постоянно сталкивался с хейтом в соцсетях, однако не считает его чем-то новым или значимым. Он подчеркнул, что настоящая поддержка всегда была от людей, которых он знает лично, а негатив в сети для него — это "нереальные люди, которые существуют только в мире социальных сетей".
Отдельно парень написал о вере и внутреннем спокойствии, отметив, что не испытывает страха или тревожности. Он добавил, что после сна, который воспринял как знак свыше, решил продолжать транслировать минуту молчания уже в Канаде. По его словам, чествование погибших украинцев в войне с Россией не требует конкретного места пребывания.
Блогер отметил, что популярность минуты молчания только растет, а напоминание о 9:00 становится все более массовым, что он считает главным результатом своей инициативы.
Реакции людей
Мнения людей относительно выезда блогера разделились:
- "Ты травил других, кто не останавливался на минуту молчания, осуждал их, "равнодушные", а когда нужно разделить нагрузку на фронте с армией, в тылу с гражданскими, ты свалил из Украины с "Украиной в сердце";
- "Следующий этап — ходить на митинги в Канаде за границы 1991 года";
- "Все "мощные и несокрушимые" покажут пятки, как только запахнет жареным у их носа. Очередной пример";
- "Парень выбрал свободу, пока была возможность, а минуты молчания были не за Украину, а за тех, кто умирает из-за системы воюющих властей";
- "Радуюсь за каждого, кто смог уехать, а те, что пишут гадости, если бы только была возможность, выехали бы в тот же день. Пусть Бог тебя благословляет";
- "Разочарование... очень жаль, что хорошие люди покидают Украину...".
