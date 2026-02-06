"Накивав пʼятами": блогер, який щодня показував хвилину мовчання, виїхав до Канади (відео)

22-річний блогер Ярослав, який щоранку о 9:00 протягом 188 днів публічно транслював хвилину мовчання, виїхав до Канади. Виїзд став можливим відповідно до чинного законодавства України, яке під час воєнного стану дозволяє виїзд за кордон чоловікам віком до 22 років включно.

Про свій від’їзд та підсумки ініціативи хлопець під ніком the_krasnov повідомив у дописі в Instagram. За його словами, за час щоденних хвилин мовчання він відчув велику підтримку людей і побачив зміни в українських містах, коли о 9:00 Київ, Одеса та інші населені пункти почали зупинятися, щоб ушанувати загиблих у війні.

Блогер подякував українцям за слова підтримки, а також зазначив, що постійно стикався з хейтом у соцмережах, однак не вважає його чимось новим чи значущим. Він підкреслив, що справжня підтримка завжди була від людей, яких він знає особисто, а негатив у мережі для нього — це "нереальні люди, які існують лише у світі соціальних мереж".

Окремо хлопець написав про віру та внутрішній спокій, зазначивши, що не відчуває страху чи тривожності. Він додав, що після сну, який сприйняв як знак згори, вирішив продовжувати транслювати хвилину мовчання вже в Канаді. За його словами, вшанування загиблих українців у війні з Росією не потребує конкретного місця перебування.

Блогер наголосив, що популярність хвилини мовчання лише зростає, а нагадування про 9:00 стає дедалі масовішим, що він вважає головним результатом своєї ініціативи.

Реакції людей

Думки людей щодо виїзду блогера розділились:

"Ти цькував інших, хто не зупинявся на хвилину мовчання, засуджував їх, казав "байдужі", а коли потрібно розділити навантаження на фронті з армією в тилу з цивільними, ти звалив з України з "Україною в серці";

"Наступний етап — ходити на мітинги в Канаді за кордони 1991 року";

"Усі "потужні і незламні" накивають п'ятами, як тільки запахне смаженим біля їх носа. Черговий приклад";

"Хлопець вибрав свободу, доки була можливість, а хвилини мовчання були не за Україну, а за тих, хто помирає через систему воюючих влад";

"Радію за кожного, хто зміг виїхати, а ті, що пишуть гадощі, якби тільки була можливість, виїхали б в той же день. Хай Бог тебе благословляє";

"Розчарування... дуже шкода, що гарні люди покидають Україну...".

