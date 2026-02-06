СМИ пишут о смерти художника Павла Лойко из-за голода и холода: в Киевской ОВА отреагировали

В Киевской ОГА отрицают слова Светланы Поклад о том, что кинооператор Павел Лойко умер из-за голода и холода. В администрации уверяют, что дом имеет печное отопление, газ и свет по графикам, а на счет умершего ежемесячно поступала пенсия.

Сообщение о смерти Павла Лойко прокомментировала пресс-служба Киевской областной военной администрации. В ОВА подтвердили, что оператор умер 4 февраля 2026 года в собственном доме в Ворзеле.

"Его смерть не была связана ни с переохлаждением, ни с недостатком пищи", — заверили в пресс-службе.

Проведенное 5 февраля вскрытие тела показало, что причиной смерти была "хроническая ишемическая болезнь сердца". В ОВА отметили, что признаков переохлаждения врачи не нашли.

"Выражаем искренние соболезнования семье и близким Павла Михайловича Лойко. Социальные службы провели анализ обстоятельств. По словам соседей, последние годы Павел Михайлович с женой вели отшельнический образ жизни, почти не поддерживали контактов с окружением", — рассказали в администрации.

По данным ОВА, дом имеет печное отопление, газифицирован, а свет супругам включали, как всем, по графикам. Жена умершего взята на социальный учет как одинокий человек старшего возраста, а на его банковский счет ежемесячно перечислялась пенсия.

"Стоит отметить, что на Киевщине в связи с чрезвычайной ситуацией в энергетическом секторе, вызванной вражескими ракетно-дронными атаками, действует комплексная система поддержки населения. Она охватывает горячее питание, пункты обогрева, предоставление базовых гуманитарных услуг", — напомнили в администрации.

Умер Павел Лойко: что известно о кинохудожнике

О том, что известный украинский художник Павел Лойко якобы умер от "голода и холода" 4 февраля в поселке Ворзель, сообщила в Facebook Светлана Поклад. По ее словам, последние недели жизни Павла и его жены Лидии были чрезвычайно тяжелыми из-за недостатка денег, и умершего должны похоронить за счет местного бюджета.

По данным Киевской ОВА, родился Павел Михайлович Лойко 8 июля 1943 года. Значительную часть жизни он работал на киностудии имени Александра Довженко, сделав в развитие киноискусства Украины весомый вклад. Одни из самых известных его работ — ленты "Пропавшая грамота" и "Ральфе, здравствуй".

