ЗМІ пишуть про смерть митця Павла Лойка через голод і холод: у Київській ОВА відреагували

У Київській ОВА заперечують слова Світлани Поклад про те, що кінооператор Павло Лойко помер через голод і холод. В адміністрації запевняють, що будинок має пічне опалення, газ і світло за графіками, а на рахунок померлого щомісяця надходила пенсія.

Повідомдення про смерть Павла Лойка прокоментувала пресслужба Київської обласної військової адміністрації. В ОВА підтвердили, що оператор помер 4 лютого 2026 року у власному будинку у Ворзелі.

"Його смерть не була пов’язана ані з переохолодженням, ані з нестачею їжі", — запевнили в пресслужбі.

Проведений 5 лютого розтин тіла показав, що причиною смерті була "хронічна ішемічна хвороба серця". В ОВА зазначили, що ознак переохолодження лікарі не знайшли.

"Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Павла Михайловича Лойка. Соціальні служби здійснили аналіз обставин. Зі слів сусідів, останні роки Павло Михайлович із дружиною вели відлюдницький спосіб життя, майже не підтримували контактів з оточенням", — розповіли в адміністрації.

За даними ОВА, будинок має пічне опалення, газифікований, а світло подружжю вмикали, як усім, за графіками. Дружина померлого взята на соціальний облік як одинока людина старшого віку, а на його банківський рахунок щомісяці перераховувалась пенсія.

"Варто наголосити, що на Київщині у зв’язку з надзвичайною ситуацією в енергетичному секторі, спричиненою ворожими ракетно-дроновими атаками, діє комплексна система підтримки населення. Вона охоплює гаряче харчування, пункти обігріву, надання базових гуманітарних послуг", — нагадали в адміністрації.

Помер Павло Лойко: що відомо про кіномитця

Про те, що відомий український митець Павло Лойко нібито помер від "голоду та холоду" 4 лютого у селищі Ворзель, повідомила у Facebook Світлана Поклад. За її словами, останні тижні життя Павла та його дружини Лідії були надзвичайно важкими через нестачу грошей, і померлого мають поховати коштом місцевого бюджету.

За даними Київської ОВА, народився Павло Михайлович Лойко 8 липня 1943 року. Значну частину життя він працював на кіностудії імені Олександра Довженка, зробивши в розвиток кіномистецтва Україна вагомий внесок. Одні з найвідоміших його робіт — стрічки "Пропала грамота" та "Ральфе, здрастуй".

