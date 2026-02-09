Принц Брунея впервые стал отцом, но ребенок никогда не сядет на престол (фото)

Сын Хассанала Болкиаха, султана Брунея, принц Абдул Матин вместе с женой, принцессой Анишей, стали родителями своего первого ребенка.

Это произошло 8 февраля и пара уже объявила пол ребенка через национальный общественный вещатель RTB News. Об этом пишет Hello Magazine.

Принц Брунея впервые стал отцом

В сообщении говорится: "Её Королевское Высочество Принцесса Аниша Росна бинти Адам, жена Его Королевского Высочества Принца Муда 'Абдула Матина ибни Его Королевского Высочества Султана Хаджи Хассанала Болкиаха Му'иззаддина Ваддаула, с дозволения Аллаха Субханаху Вата'ала, благополучно родила дочь в воскресенье, 20 числа, Сяабан, 1447, что соответствует 8 февраля 2026 года в 8:50 утра".

В сообщении также раскрывается, как праздновали рождение: "После этого релиза прозвучало 17 пушечных выстрелов".

Новость появилась после того, как принц Бруней Матин и принцесса Аниша Росна объявили, что ждут своего первого ребенка в октябре. Пара сделала это, поделившись черно-белой фотографией, на которой они держатся за руки на балконе, в Instagram сына султана Брунея.

Принц Абдул Матин и принцесса Аниша Фото: Instagram tmski

Унаследует ли престол новорожденная?

Дочь принца Абдула Матина и принцессы Аниши не фигурирует в линии наследования. Это результат конституции страны и законов о наследовании, которые утверждают, что монарх должен быть мужчиной, мусульманином и прямым наследником по мужской линии.

Как пятый сын султана, сам принц Матин стоит позади нескольких своих родственников мужского пола.

Пара связала себя узами брака в 2024 году на пышном десятидневном праздновании, которое завершилось церемонией в официальной резиденции султана, Истана Нурул Иман, в столице Брунея, Бандар-Сери-Бегавани.

Принц Абдул Матин и принцесса Аниша Фото: Instagram tmski

