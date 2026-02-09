Принц Брунею вперше став батьком, але дитина ніколи не сяде на престол (фото)

Син Хассанала Болкіаха, султана Брунею, принц Абдул Матін разом з дружиною, принцесою Анішею, стали батьками своєї першої дитини.

Це сталося 8 лютого і пара вже оголосила стать дитини через національний суспільний мовник RTB News. Про це пише Hello Magazine.

Принц Брунею вперше став батьком

У повідомленні йдеться: "Її Королівська Високість Принцеса Аніша Росна бінті Адам, дружина Його Королівської Високості Принца Муда 'Абдула Матіна ібні Його Королівської Високості Султана Хаджі Хассанала Болкіаха Му'іззаддіна Ваддаула, з дозволу Аллаха Субханаху Вата'ала, благополучно народила доньку в неділю, 20 числа, Сяабан, 1447, що відповідає 8 лютого 2026 року о 8:50 ранку".

У повідомленні також розкривається, як святкували народження: "Після цього релізу пролунало 17 гарматних пострілів".

Новина з'явилася після того, як принц Брунею Матін та принцеса Аніша Росна оголосили, що чекають на свою першу дитину в жовтні. Пара зробила це, поділившись чорно-білою фотографією, на якій вони тримаються за руки на балконі, в Instagram сина султана Брунею.

Принц Абдул Матін та принцеса Аніша Фото: Instagram tmski

Чи успадкує престол новонароджена?

Дочка принца Абдула Матіна та принцеси Аніші не фігурує в лінії спадкоємства. Це результат конституції країни та законів про спадкоємство, які стверджують, що монарх повинен бути чоловіком, мусульманином і прямим нащадком по чоловічій лінії.

Як п'ятий син султана, сам принц Матін стоїть позаду кількох своїх родичів чоловічої статі.

Пара зв'язала себе узами шлюбу у 2024 році на пишному десятиденному святкуванні, яке завершилося церемонією в офіційній резиденції султана, Істана Нурул Іман, у столиці Брунею, Бандар-Сері-Бегавані.

Принц Абдул Матін та принцеса Аніша Фото: Instagram tmski

