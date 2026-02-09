Звезда "Зважених та щасливих" раскрыла детали о новых отношениях (фото)

45-летняя украинская фитнес-тренер и телеведущая Марина Боржемская рассказала об изменениях в личной жизни. Она познакомилась с новым избранником в Киеве.

Звезда "Зважених та щасливих" в очередной раз подтвердила, что сейчас находится в отношениях. Имя любимого Марина пока держит в тайне, однако призналась проекту "Утро в большом городе", что они познакомились в столице.

Марина Боржемская рассказала о новых отношениях

"У меня есть человек, с которым мне тепло, уютно. Мне не сильно хочется углубляться в эту историю. Это еще такие очень ранние отношения, но это о спокойствии душевном, поддержке. И сейчас мне вот прям максимально приятно внутренне", — призналась фитнес-тренер.

Бывшая жена Вячеслава Узелкова добавила, что избранник не из ее профессии и они почти одного возраста. Также фитнес-тренер уже познакомила любимого с сыном Робертом и дочерью Оливией.

"Мне вообще уже свою личную жизнь хочется держать не в поле зрения зрителя, людей, а чтобы это оставалось моим личным", — сказала Боржемская.

Марина Боржемская Фото: Instagram

Марина Боржемская воспитывает двоих детей — сына Роберта и дочь Оливию. С 1999 по 2018 годы звезда "Зважених та щасливих" состояла в браке с боксером Вячеславом Узелковым, развод с которым стал громкой темой. В конце 2024 года спортсмен умер.

Марина Боржемская и Вячеслав Узелков Фото: Instagram

