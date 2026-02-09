Зірка "Зважених та щасливих" розкрила деталі про нові стосунки (фото)

45-річна українська фітнес-тренерка та телеведуча Марина Боржемська розповіла про зміни в особистому житті. Вона познайомилася з новим обранцем у Києві.

Зірка "Зважених та щасливих" вчергове підтвердила, що наразі перебуває у стосунках. Ім'я коханого Марина поки тримає у таємниці, однак зізналася проєкту "Ранок у великому місті", що вони познайомилися у столиці.

Марина Боржемська розповіла про нові стосунки

"У мене є людина, з якою мені тепло, затишно. Мені не сильно хочеться заглиблюватися в цю історію. Це ще такі дуже ранні стосунки, але це про спокій душевний, підтримку. І наразі мені от прям максимально приємно внутрішньо", — зізналася фітнес-тренерка.

Колишня дружина Вʼячеслава Узелкова додала, що обранець не з її професії і вони майже одного віку. Також фітнес-тренерка вже познайомила коханого із сином Робертом та донькою Олівією.

"Мені взагалі вже своє особисте життя хочеться тримати не в полі зору глядача, людей, а щоб це залишалося моїм особистим", — сказала Боржемська.

Марина Боржемська Фото: Instagram

Марина Боржемська виховує двох дітей — сина Роберта та доньку Олівію. З 1999 по 2018 роки зірка "Зважених та щасливих" перебувала у шлюбі з боксером В'ячеславом Узелковим, розлучення з яким стало гучною темою. Наприкінці 2024 року спортсмен помер.

Марина Боржемська та Вʼячеслав Узелков Фото: Instagram

