"Изменит через 18 лет": женщину раскритиковали за странное имя ребенка (фото)
Необычное имя ребенка инфлюенсерки вызвало неоднозначную реакцию среди поклонников: одни критиковали его, а другие восхищались оригинальностью.
Женщина попала под шквал критики из-за имени своего ребенка, которое вдохновлено антиутопическим романом "Голодные игры". Музыкант и блогерша Райдел Фанк поделилась рождением своей дочери в Instagram в прошлом году, и теперь ей исполнился один год. Об этом пишет Mirror.
Необычное имя ребенка
Мать четверых детей назвала своего младшего ребенка Шугар Лавер (Сахарная Любительница).
Пользовательница Instagram @hifortesa опубликовала видео с именем, заявив, что считает это захватывающими.
"Это такое социологическое исследование того, как культура спускается вниз от знаменитостей и других людей", — сказала она.
Некоторые люди не могли поверить, что Райделл выбрала это имя для своего ребенка. Один пользователь сказал: "Родители дают имена своим детям, не думая о том, что они когда-то станут взрослыми".
Реакция людей
- Другой написал: "С каждым днем мы приближаемся к тому, что Голодные игры станут реальностью".
- Третий добавил: "Эти дети изменят свои имена через 18 лет".
Но не все согласились. Некоторые отметили, что людям нравятся уникальные имена, чтобы их ребенок выделялся среди сверстников.
- "Перестаньте насмехаться над ней, она любит своих детей и эти имена, и я ее поклонник", — писал пользователь сети.
Имена детей Райдел Фанк
У женщины всего четверо детей: Супер, Свити (Сладкая), Сторм (Шторм) и Шугар Лавер (Сахарная Любительница). Один пользователь спросил, не являются ли эти имена псевдонимами, чтобы сохранить конфиденциальность личностей их детей.
"Интересно, но кто-то думает, что это не настоящие имена младенцев, и они используют эти имена для своего онлайн-контента, чтобы защитить свою личность?" — написал он.
Комментатор ответил: "Некоторые люди так делают, безусловно. Но некоторые точно называют своих детей сумасшедшими именами. Думаю, это в конце концов выйдет наружу".
