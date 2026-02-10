"Изменит через 18 лет": женщину раскритиковали за странное имя ребенка (фото)

Необычное имя ребенка инфлюенсерки вызвало неоднозначную реакцию среди поклонников: одни критиковали его, а другие восхищались оригинальностью.

Женщина попала под шквал критики из-за имени своего ребенка, которое вдохновлено антиутопическим романом "Голодные игры". Музыкант и блогерша Райдел Фанк поделилась рождением своей дочери в Instagram в прошлом году, и теперь ей исполнился один год. Об этом пишет Mirror.

Необычное имя ребенка

Мать четверых детей назвала своего младшего ребенка Шугар Лавер (Сахарная Любительница).

Пользовательница Instagram @hifortesa опубликовала видео с именем, заявив, что считает это захватывающими.

"Это такое социологическое исследование того, как культура спускается вниз от знаменитостей и других людей", — сказала она.

Некоторые люди не могли поверить, что Райделл выбрала это имя для своего ребенка. Один пользователь сказал: "Родители дают имена своим детям, не думая о том, что они когда-то станут взрослыми".

Райдел Фанк с мужем и детьми Фото: Instagram

Реакция людей

Другой написал: "С каждым днем мы приближаемся к тому, что Голодные игры станут реальностью".

Третий добавил: "Эти дети изменят свои имена через 18 лет".

Но не все согласились. Некоторые отметили, что людям нравятся уникальные имена, чтобы их ребенок выделялся среди сверстников.

"Перестаньте насмехаться над ней, она любит своих детей и эти имена, и я ее поклонник", — писал пользователь сети.

Имена детей Райдел Фанк

У женщины всего четверо детей: Супер, Свити (Сладкая), Сторм (Шторм) и Шугар Лавер (Сахарная Любительница). Один пользователь спросил, не являются ли эти имена псевдонимами, чтобы сохранить конфиденциальность личностей их детей.

"Интересно, но кто-то думает, что это не настоящие имена младенцев, и они используют эти имена для своего онлайн-контента, чтобы защитить свою личность?" — написал он.

Комментатор ответил: "Некоторые люди так делают, безусловно. Но некоторые точно называют своих детей сумасшедшими именами. Думаю, это в конце концов выйдет наружу".

