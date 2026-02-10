"Змінить через 18 років": жінку розкритикували за дивне імʼя дитини (фото)

Незвичайне ім'я дитини інфлюенсерки викликало неоднозначну реакцію серед шанувальників: одні критикували його, а інші захоплювалися оригінальністю.

Жінка потрапила під шквал критики через ім'я своєї дитини, яке натхненне антиутопічним романом "Голодні ігри". Музикантка та блогерка Райдел Фанк поділилася народженням своєї доньки в Instagram минулого року, і тепер їй виповнився один рік. Про це пише Mirror.

Незвичайне ім'я дитини

Мати чотирьох дітей назвала свою молодшу дитину Шугар Лавер (Цукрова Любителька).

Користувачка Instagram @hifortesa опублікувала відео з ім'ям, заявивши, що вважає це захопливими.

"Це таке соціологічне дослідження того, як культура спускається вниз від знаменитостей та інших людей", — сказала вона.

Деякі люди не могли повірити, що Райдел обрала це ім'я для своєї дитини. Один користувач сказав: "Батьки дають імена своїм дітям, не думаючи про те, що вони колись стануть дорослими".

Райдел Фанк з чоловіком та дітьми Фото: Instagram

Реакція людей

Інший написав: "З кожним днем ​​ми наближаємося до того, що Голодні ігри стануть реальністю".

Третій додав: "Ці діти змінять свої імена через 18 років".

Але не всі погодилися. Дехто зазначив, що людям подобаються унікальні імена, щоб їхня дитина виділялася серед однолітків.

"Перестаньте насміхатися з неї, вона любить своїх дітей та ці імена, і я її шанувальник", — писав користувач мережі.

Імена дітей Райдел Фанк

У жінки загалом четверо дітей: Супер, Світі (Солодка), Сторм (Шторм) та Шугар Лавер (Цукрова Любителька). Один користувач запитав, чи ці імена не є псевдонімами, щоб зберегти конфіденційність особистостей їхніх дітей.

"Цікаво, але чи хтось думає, що це не справжні імена немовлят, і вони використовують ці імена для свого онлайн-контенту, щоб захистити свою особу?" — написав він.

Коментатор відповів: "Деякі люди так роблять, безумовно. Але деякі точно називають своїх дітей божевільними назвами. Гадаю, це зрештою вийде назовні".

