Красный вторник: почему многие пары расходятся именно в этот день

Прежде чем мы дойдем до Дня святого Валентина, нам нужно разобраться с "Красным вторником", неофициальным ежегодным днем расставания.

Согласно исследованию, проведенному Illicit Encounters, сайтом внебрачных знакомств, более трети из 1500 опрошенных участников их веб-сайта решили за неделю до Дня святого Валентина прекратить свои отношения. А из тех, кто решил на этой неделе, почти половина из них сделали это во вторник. Об этом пишет Glamour.

День расставания 10 февраля

Хотя решение расстаться со своей второй половинкой непосредственно перед Днем святого Валентина может поначалу показаться некоторым особенно жестоким шагом, это в определенной степени имеет смысл. Например, согласно опросу, 41% людей назвали деньги одной из главных причин разрыва отношений, а именно то, что они не хотели тратить деньги на День святого Валентина, когда, вероятно, уже имели сомнения относительно отношений. Между тем 29% объяснили, что им неудобно скрывать свои чувства на День святого Валентина. Еще 24% сказали, что это идеальное время для "чистого листа". В конце концов, если у вас уже смешанные чувства к своему партнеру, праздник, который полностью посвящен романтике и празднованию любви, обязательно подтолкнет вас к принятию окончательного решения.

По словам эксперта по отношениям и основательницы So Synced, Джессики Алдерсон, "Красный вторник" — это реальное событие. "Это потому, что многие люди откладывают неудобные решения и разговоры, если могут", — говорит она. "Но День святого Валентина может создать психологический дедлайн. Когда разрыв отношений неизбежен, может показаться легче продолжать, если что-то не заставляет их принять решение. "Красный вторник" часто является моментом, когда эти колебания превращаются в действия".

Как объясняет Алдерсон, День святого Валентина — это время, когда "отношения оказываются в центре внимания". Другими словами, все те мелкие проблемы и заботы, которые успевали спрятаться в уголках нашего сознания, внезапно оказываются в фокусе.

"От нас ожидают празднования, составления планов и проявления приверженности", — говорит она. "Это давление на самом деле может принести ясность. Если понятно, что отношения на самом деле не лучшие, люди предпочитают быть честными, чем делать все по плану и инвестировать умственно, эмоционально и финансово в то, что не имеет будущего".

Почему именно вторник?

Что ж, для этого есть и психологическая причина. "Именно тогда люди полностью переключаются на практический режим, и реальность вступает в действие", — говорит эксперт.

Отвлекающие факторы выходных исчезают, обсуждаются планы на День святого Валентина, и вдруг больше нет места для промедления. Вы должны решить, строите ли вы планы, что часто означает бронирование ресторанов или обязательства в отношении чего-то конкретного. Или вы должны объяснить, почему вы этого не делаете. Это часто является переломным моментом.

