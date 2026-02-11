Червоний вівторок: чому багато пар розходяться саме в цей день

Перш ніж ми дійдемо до Дня святого Валентина, нам потрібно розібратися з "Червоним вівторком", неофіційним щорічним днем ​​розставання.

Згідно з дослідженням, проведеним Illicit Encounters, сайтом позашлюбних знайомств, понад третина з 1500 опитаних учасників їхнього вебсайту вирішили за тиждень до Дня святого Валентина припинити свої стосунки. А з тих, хто вирішив цього тижня, майже половина з них зробили це у вівторок. Про це пише Glamour.

День розставання 10 лютого

Хоча рішення розлучитися зі своєю другою половинкою безпосередньо перед Днем святого Валентина може спочатку здатися деяким особливо жорстоким кроком, це певною мірою має сенс. Наприклад, згідно з опитуванням, 41% людей назвали гроші однією з головних причин розриву стосунків, а саме те, що вони не хотіли витрачати гроші на День святого Валентина, коли, ймовірно, вже мали сумніви щодо стосунків. Тим часом 29% пояснили, що їм незручно приховувати свої почуття на День святого Валентина. Ще 24% сказали, що це ідеальний час для "чистого аркуша". Зрештою, якщо у вас вже змішані почуття до свого партнера, свято, яке повністю присвячене романтиці та святкуванню любові, обов’язково підштовхне вас до прийняття остаточного рішення.

За словами експерта зі стосунків та засновниці So Synced, Джессіки Алдерсон, "Червоний вівторок" — це реальна подія. "Це тому, що багато людей відкладають незручні рішення та розмови, якщо можуть", — каже вона. "Але День святого Валентина може створити психологічний дедлайн. Коли розрив стосунків неминучий, може здатися легшим продовжувати, якщо щось не змушує їх прийняти рішення. "Червоний вівторок" часто є моментом, коли ці вагання перетворюються на дії".

Як пояснює Алдерсон, День святого Валентина — це час, коли "стосунки опиняються в центрі уваги". Іншими словами, усі ті дрібні проблеми та турботи, які встигали сховатися в куточках нашої свідомості, раптово виявляються у фокусі.

"Від нас очікують святкування, складання планів та прояву прихильності", — каже вона. "Цей тиск насправді може принести ясність. Якщо зрозуміло, що стосунки насправді не найкращі, люди воліють бути чесними, ніж робити все за планом та інвестувати розумово, емоційно та фінансово у щось, що не має майбутнього".

10 лютого пари часто розстаються Фото: Pixels

Чому саме вівторок?

Що ж, для цього є й психологічна причина. "Саме тоді люди повністю перемикаються на практичний режим, і реальність вступає в дію", — каже експерт.

Відволікаючі фактори вихідних зникають, обговорюються плани на День святого Валентина, і раптом більше немає місця для зволікання. Ви повинні вирішити, чи будуєте ви плани, що часто означає бронювання ресторанів чи зобов’язання щодо чогось конкретного. Або ви повинні пояснити, чому ви цього не робите. Це часто є переломним моментом.

