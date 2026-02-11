От королевы мира до забвения: где сейчас певица Сандра, о которой мечтали все мужчины

Немецкая певица Сандра Анн Лауэр была звездой планетарного масштаба в 80-х годах. Ее хиты звучали отовсюду — на дискотеках и вечеринках, а красота пленила сердца миллионов мужчин. Сейчас далеко не все узнают артистку, увидев на улице.

Сандра без преувеличения стала символом целого поколения и кумиром миллионов, как и легендарная C. C. Catch. Как сложилась жизнь знаменитости, — узнавал Фокус.

В 80-х Сандра была мечтой мужчин и абсолютной королевой евродиско: тонкая талия, ямочки на щечках и хиты, которые "разрывали" танцплощадки. В СССР она была популярнее Мадонны.

Роковая любовь

Сандра вышла замуж за румынского продюсера Михаэля Крету. Вместе они сбежали на Ибицу, купили старинный замок и закрылись от всего мира.

Сандрой восхищались мужчины Фото: Instagram

Там, в подвале замка, они создали мистический проект Enigma. Пока мир ждал от певицы новых "попсовых" песен, она шептала в микрофон для самого загадочного альбома 90-х годов. Этот альбом стал платиновым, но муж запретил указывать ее имя на обложке. 10 лет мир не знал, чей голос звучит в этих треках.

Відео дня

Разрушенный рай

Впоследствии их рай на острове разрушился. Крету ушел к молодой модели, а их замок снесли из-за проблем с законом.

Сегодня Сандре 63 года. Она потеряла любовь всей жизни и свой желанный дом, но ее голос в Maria Magdalena, In the Heat of the Night, Heaven Can Wait, Everlasting Love и Hiroshima и Enigma остался бессмертным. Эти песни стали не просто треками, а символами молодости тех, кто рос в 80-х. Ее пением восхищался и восхищается весь мир.

Сандра заметно изменилась Фото: Instagram

Во второй половине 80-х певица была одной из самых продаваемых европейских артисток. Альбомы "разлетались" миллионными тиражами, а клипы крутились почти 24/7.

Изменения во внешности

С возрастом звезда сцены заметно поправилась, а в медиа даже ходили слухи о ее алкогольной зависимости. Сама певица опровергла информацию о пристрастии к спиртным напиткам.

Сандра в наши дни

Сейчас артистка преподает музыку, пишет новые песни и выступает на частных вечеринках, а также участвует в сборных концертах, которые проводятся в Нидерландах, где она и живет. У нее есть двое сыновей.

