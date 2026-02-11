Від королеви світу до забуття: де зараз співачка Сандра, про яку мріяли всі чоловіки

Німецька співачка Сандра Анн Лауер була зіркою планетарного масштабу в 80-х роках. Її хіти лунали звідусіль — на дискотеках та вечірках, а краса полонила серця мільйонів чоловіків. Зараз далеко не всі впізнають артистку, побачивши на вулиці.

Сандра без перебільшення стала символом цілого покоління і кумиром мільйонів, як і легендарна C. C. Catch. Як склалося життя знаменитості, — дізнавався Фокус.

У 80-х Сандра була мрією чоловіків та абсолютною королевою євродиско: тонка талія, ямочки на щічках і хіти, які "розривали танцмайданчики. Зокрема СРСР, вона була популярнішою за Мадонну.

Фатальне кохання

Сандра вийшла заміж за румунського продюсера Міхаеля Крету. Разом вони втекли на Ібіцу, купили старовинний замок і закрилися від всього світу.

Сандрою захоплювалися чоловіки Фото: Instagram

Там, у підвалі замку, вони створили містичний проєкт Enigma. Пока світ чекав від співачки нових "попсових" пісень, вона шепотіла в мікрофон для найбільш загадкового альбому 90-х років. Цей альбом став платиновим, але чоловік заборонив вказувати її ім’я на обкладинці. 10 років світ не знав, чий голос звучить у цих треках.

Зруйнований рай

Згодом їхній рай на острові зруйнувався. Крету пішов до молодої моделі, а їхній замок знесли через проблеми із законом.

Сьогодні Сандрі 63 роки. Вона втратила любов всього життя і свій омріяний дім, але її голос в Maria Magdalena, In the Heat of the Night, Heaven Can Wait, Everlasting Love та Hiroshima та Enigma залишився безсмертним. Ці пісні стали не просто треками, а символами молодості тих, хто зростав у 80-х. Її співом захоплювався і захоплюється весь світ.

Сандра помітно змінилася Фото: Instagram

У другій половині 80-х співачка була однією із найбільш продаваних європейських артисток. Альбоми "розліталися" мільйонними накладами, а кліпи крутилися майже 24/7.

Зміни у зовнішності

З віком зірка сцени помітно погладшала, а в медіа навіть ходили чутки про її алкогольну залежність. Сама співачка спростувала інформацію про пристрасть до спиртних напоїв.

Сандра у наші дні

Зараз артистка займається викладанням музики, пише нові пісні та виступає на приватних вечірках, а також бере участь у збірних концертах, які проводяться в Нідерландах, де вона й мешкає. У неї є двоє синів.

