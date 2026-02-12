"Он нас пасет": украинка живет в квартире с петухом Цыпой (видео)

Петух по кличке Цыпа родился и живет в семье Елизаветы в Житомире более года. Кукарекает он негромко, ведь имеет ошейник, который затухает звук.

Женщина кормит своего необычного домашнего любимца пророщенными зернами пшеницы, кашами, продуктами с высоким содержанием белка и фруктами. Эту историю рассказали в Суспільне Житомир.

Петух Цыпа живет в Житомире

Петух Цыпа живет в квартире в Житомире

"На самом деле это очень классно. Я не знаю, как кому, но для меня антидепрессант в нынешних условиях. Он имеет такую сумасшедшую энергетику. Это трудно передать словами, но он меня очень успокаивает", — рассказала Елизавета.

По словам владелицы животного, он ведет себя, как хозяин, и считает людей своей семьей. Даже издает звук, который призывает людей пойти поесть.

"По сути, он воспринимает нас за свою стаю. Он постоянно смотрит в окно, видит там этих птиц, которые летают, и предупреждает нас об опасности. Он в этот момент издает такой особый звук", — говорит женщина.

Відео дня

Летом они с Цыпой даже ездили на речку.

"Он никуда не убегает. Он не отходит от нас. Он нас пасет постоянно", — говорит Елизавета.

Петух Цыпа Фото: Суспільне

Как Ципа оказался в квартире

Как-то старший сын Елизаветы у бабушки в саду нашел яйцо и сказал, что хочет, чтобы из него вылупился цыпленок. На тот момент родители решили детям меньше говорить "нет".

"Что мы, какие-то неразумные родители? Муж смастерил из этих стелек теплых типа инкубатор. Мы просто положили эти стельки, к ним приделал терморегулятор. И я его каждый вечер-утро переворачивала. Настроили температуру", — рассказала Елизавета о выгревании.

Впрочем, ничего не происходило некоторое время, а ее клиентка принесла другое яйцо, из которого и вылупился Цыпа.

"Потому что оно в том яичке, как в животике, и растет, и шевелилось. Это было очень интересно. Мы подсвечивали с детьми, смотрели", — рассказывает женщина.

20 декабря 2024 года цыпленок вылупился.

20 декабря 2024 года цыпленок вылупился Фото: Суспільне

Две недели Елизавета брала Цыпу на работу. Он бегал по столу и по клиентам, шутит женщина, которая работает мастером маникюра.

"Это был эксперимент, который закончился любовью к птице", — говорит Елизавета.

Реакция сети

В комментариях украинцы с восторгом отреагировали на рассказ житомирянки:

"Побольше бы таких людей на планете Земля! Елизавете респект!!!".

"Такой красивый петушок Цыпа!".

"Видно, что его хозяйка очень хороший человек, потому что любит и заботится о нем. Побольше бы таких милых, человечных сюжетов".

"Мне нравится эта женщина она такая светлая и очень точно описывает своего петуха, петухи и куры действительно имеют бешеную энергетику".

"Я очень благодарен этой барышне, что дала такую хорошую жизнь птице".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

В Киеве на Оболони волк, которого местная жительница удерживала в квартире, покусал ее, а потом не пускал домой.

Девушка-азиатка живет в маленькой квартире-студии вместе с четвероногим другом.

Кроме того, украинка рассказала о неприятном опыте родов в Чехии.