"Він нас пасе": українка живе у квартирі з півнем Ципою (відео)

Півень на прізвисько Ципа народився і живе в родині Єлизавети в Житомирі понад рік. Кукурікає він неголосно, адже має нашийник, який стишує звук.

Жінка годує свого незвичного домашнього улюбленця пророщеними зернами пшениці, кашами, продуктами з високим вмістом білка та фруктами. Цю історію розповіли в Суспільне Житомир.

Півень Ципа живе в Житомирі

Півень Ципа живе у квартирі в Житомирі

"Насправді це дуже класно. Я не знаю, як кому, але для мене антидепресант в нинішніх умовах. Він має таку божевільну енергетику. Це важко передати словами, але він мене дуже заспокоює", — розповіла Єлизавета.

За словами власниці тварини, він поводиться, як господар, і вважає людей своєю родиною. Навіть видає звук, який закликає людей піти поїсти.

"По суті, він сприймає нас за свою зграю. Він постійно дивиться у вікно, бачить там оцих птахів, які літають, і попереджає нас про небезпеку. Він в цей момент видає такий особливий звук", — каже жінка.

Влітку вони з Ципою навіть їздили на річку.

"Він нікуди не тікає. Він не відходить від нас. Він нас пасе постійно", — каже Єлизавета.

Півень Ципа Фото: Суспільне

Як Ципа опинився у квартирі

Якось старший син Єлизавети в бабусі в садку знайшов яйце і сказав, що хоче, щоб з нього вилупилося курча. На той момент батьки вирішили дітям менше говорити "ні".

"Що ми, якісь нерозумні батьки? Чоловік змайстрував з цих устілок теплих типу інкубатор. Ми просто поклали ці устілки, до них приробив терморегулятор. І я його кожен вечір-ранок перевертала. Налаштували температуру", — розповіла Єлизавета про вигрівання.

Втім, нічого не відбувалося певний час, а її клієнтка принесла інше яйце, з якого й вилупився Ципа.

"Бо воно в тому яєчку, наче в животику, і росте, і шевелилося. Це було дуже цікаво. Ми присвічували з дітками, дивилися", — розповідає жінка.

20 грудня 2024 року ципля вилупилося.

20 грудня 2024 року ципля вилупилося Фото: Суспільне

Два тижні Єлизавета брала Ципу на роботу. Він бігав по столі і по клієнтах, жартує жінка, яка працює майстринею манікюру.

"Це був експеримент, який закінчився любовʼю до птаха", — каже Єлизавета.

Реакція мережі

У коментарях українці із захватом відреагували на розповідь житомирянки:

"Побільше б таких людей на планеті Земля! Єлизаветі респект!!".

"Такий красивий півник Ципа!".

"Видно, що його господиня дуже добра людина, бо любить і піклується про нього. Побільше б таких милих, людяних сюжетів".

"Мені подобаєтся ця жінка вона така світла і дуже влучно описує свого півня, півні та кури справді мають шалену енергетику".

"Я дуже вдячний цій панянці, що дала таке хороше життя птаху".

