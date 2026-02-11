Новый фильм с Тимоти Шаламе спровоцировал туристический бум вокруг одного вида спорта

Фильм "Марти Суприм. Гений комбинаций" стал громким кассовым успехом, собрав более 147 миллионов долларов с момента выхода в прокат, и неожиданно запустил новую волну туристического интереса в разных странах мира.

Лента, события которой разворачиваются в Нью-Йорке, рассказывает о Марти Маузере — герое, которого сыграл Тимоти Шаламе. По сюжету он использует свои навыки в настольном теннисе, чтобы зарабатывать деньги. После премьеры фильма это напрямую повлияло на поведение путешественников, пишет The Independent.

По данным платформы для бронирования путешествий Bokun, количество поисковых запросов в Google на темы "чемпионаты по настольному теннису" и "настольный теннис рядом со мной" выросло на 5000% только за последний месяц.

Также на 2600% увеличилось количество запросов по пинг-понг-бару Space Ping Pong в Нью-Йорке, который напоминает одну из локаций в фильме. Картина, действие которой происходит в 1950-х годах, вызвала глобальный интерес к настольному теннису как туристическому развлечению.

Відео дня

Кроме этого, резко вырос интерес к международным событиям. Поиски запроса "чемпионат мира по командному настольному теннису 2026", который состоится в мае в Лондоне на аренах OVO Arena Wembley и Copper Box Arena, выросли на 5000% за последние 30 дней.

В Европе также зафиксировали рост интереса к тематическим заведениям: запросы "пинг-понг-бар Амстердам" выросли на 250%, а "бары с настольным теннисом в Дании" — на 79%. Кроме того, количество поисков форматов развлечений вроде пинг-понг-бранчей увеличилось на 250%.

Старший менеджер по развитию маркетинга Bokun Сэмюэл Джеффрис отметил, что эти данные указывают на новые возможности для туристической индустрии. По его словам, рост интереса к живым событиям и связанным с ними впечатлениям после выхода фильма свидетельствует о том, что кино и телевидение продолжают выступать мощными культурными катализаторами, превращая нишевые увлечения в массовые тренды.

Он также отметил, что резкий рост интереса к чемпионату мира по командному настольному теннису 2026 года демонстрирует прямое влияние фильма на событийный туризм и подчеркивает, насколько сильными могут быть культурные события для стимулирования глобальных путешествий.

Напомним, ранее Фокус писал:

7 самых интересных фильмов февраля 2026 года.

В январе киноиндустрия еще будет оправляться от релизов декабря, поэтому громких премьер ждать не стоит. Впрочем, крутого и качественного контента будет достаточно. Зрителей ждет экранизация бестселлера, премьера будущего "оскаровского" фаворита и возвращение культовых франшиз.

К тому же мы рассказывали о 5 лучших фильмах в истории кино по версии iMDB. Узнайте, какие награды получили эти картины, а также, почему они настолько интересны и ценны.