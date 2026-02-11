Новий фільм із Тімоті Шаламе спровокував туристичний бум навколо одного виду спорту

Фільм "Марті Супрім. Геній комбінацій" став гучним касовим успіхом, зібравши понад 147 мільйонів доларів від моменту виходу в прокат, і несподівано запустив нову хвилю туристичного інтересу в різних країнах світу.

Стрічка, події якої розгортаються в Нью-Йорку, розповідає про Марті Маузера — героя, якого зіграв Тімоті Шаламе. За сюжетом він використовує свої навички в настільному тенісі, щоб заробляти гроші. Після прем’єри фільму це безпосередньо вплинуло на поведінку мандрівників, пише The Independent.

За даними платформи для бронювання подорожей Bokun, кількість пошукових запитів у Google на теми "чемпіонати з настільного тенісу" та "настільний теніс поруч зі мною" зросла на 5000% лише за останній місяць.

Також на 2600% збільшилася кількість запитів щодо пінг-понг-бару Space Ping Pong у Нью-Йорку, який нагадує одну з локацій у фільмі. Картина, дія якої відбувається у 1950-х роках, спричинила глобальний інтерес до настільного тенісу як туристичної розваги.

Окрім цього, різко зріс інтерес до міжнародних подій. Пошуки запиту "чемпіонат світу з командного настільного тенісу 2026", який відбудеться у травні в Лондоні на аренах OVO Arena Wembley та Copper Box Arena, зросли на 5000% за останні 30 днів.

У Європі також зафіксували зростання інтересу до тематичних закладів: запити "пінг-понг-бар Амстердам" зросли на 250%, а "бари з настільним тенісом у Данії" — на 79%. Крім того, кількість пошуків форматів розваг на кшталт пінг-понг-бранчів збільшилася на 250%.

Старший менеджер із розвитку маркетингу Bokun Семюел Джеффріс зазначив, що ці дані вказують на нові можливості для туристичної індустрії. За його словами, зростання інтересу до живих подій і пов’язаних із ними вражень після виходу фільму свідчить про те, що кіно й телебачення й надалі виступають потужними культурними каталізаторами, перетворюючи нішеві захоплення на масові тренди.

Він також наголосив, що різке зростання інтересу до чемпіонату світу з командного настільного тенісу 2026 року демонструє прямий вплив фільму на подієвий туризм і підкреслює, наскільки сильними можуть бути культурні події для стимулювання глобальних подорожей.

