Легендарная Ада Роговцева "слегла": что произошло с актрисой (фото)
Украинская актриса Ада Роговцева пожаловалась на проблемы со здоровьем зимой. Также народная артистка обратилась к покойному сыну.
В Instagram Ада Николаевна показала архивный кадр с сыном Константином, которого не стало в 2012 году.
Ада Роговцева пожаловалась на тяжелую зиму
Актриса призналась, что эта зима в Украине стала слишком тяжелой не только из-за отключения света. Ада Николаевна в течение января и февраля болеет. В частности, народная артистка подхватила вирус.
"Длинная тяжелая темная зима. Весь январь и февраль я проболела. Сначала один вирус. Как будто выскочила, сыграла три спектакля. И снова слегла с высокой температурой. Очень обидно, потому что в пяти городах переносили спектакли. Выздоравливаю понемногу", — рассказала звезда театра и кино.
Ада Роговцева обратилась к сыну
К тому же, 11 февраля для актрисы особая дата. В этот день родился сын актрисы, Константин Степанков. Он умер 11 июля 2012 года в возрасте 50 лет.
"Четырнадцать лет я не поздравляю моего Костика, а поминаю. Четырнадцать лет живу без него, — и все же с ним ежесекундно. Любовь не проходит. Любовь не уходит из сердца, а как будто глубже и глубже прорастает в самое существо. Люблю тебя, сын. Встречаю в твой день свою очередную весну без тебя", — обратилась к сыну актриса.
Константин — сын Ады Роговцевой и ее покойного мужа, актера Константина Степанкова, который умер в 2004 году от онкологии.
Он был театральным постановщиком и кинорежиссером. К тому же, мужчина принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, после этого снял на эту тему фильм.
У Константина осталась вдова Ольга и дочь Дарья. Кроме сына, у Ады Роговцевой есть дочь Екатерина.
