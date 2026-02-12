Легендарная Ада Роговцева "слегла": что произошло с актрисой (фото)

Украинская актриса Ада Роговцева пожаловалась на проблемы со здоровьем зимой. Также народная артистка обратилась к покойному сыну.

В Instagram Ада Николаевна показала архивный кадр с сыном Константином, которого не стало в 2012 году.

Ада Роговцева пожаловалась на тяжелую зиму

Актриса призналась, что эта зима в Украине стала слишком тяжелой не только из-за отключения света. Ада Николаевна в течение января и февраля болеет. В частности, народная артистка подхватила вирус.

"Длинная тяжелая темная зима. Весь январь и февраль я проболела. Сначала один вирус. Как будто выскочила, сыграла три спектакля. И снова слегла с высокой температурой. Очень обидно, потому что в пяти городах переносили спектакли. Выздоравливаю понемногу", — рассказала звезда театра и кино.

Ада Роговцева с сыном Фото: Instagram

Ада Роговцева обратилась к сыну

К тому же, 11 февраля для актрисы особая дата. В этот день родился сын актрисы, Константин Степанков. Он умер 11 июля 2012 года в возрасте 50 лет.

Відео дня

"Четырнадцать лет я не поздравляю моего Костика, а поминаю. Четырнадцать лет живу без него, — и все же с ним ежесекундно. Любовь не проходит. Любовь не уходит из сердца, а как будто глубже и глубже прорастает в самое существо. Люблю тебя, сын. Встречаю в твой день свою очередную весну без тебя", — обратилась к сыну актриса.

Ада Роговцева с сыном Фото: Ада Роговцева/ Instagram

Константин — сын Ады Роговцевой и ее покойного мужа, актера Константина Степанкова, который умер в 2004 году от онкологии.

Он был театральным постановщиком и кинорежиссером. К тому же, мужчина принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, после этого снял на эту тему фильм.

У Константина осталась вдова Ольга и дочь Дарья. Кроме сына, у Ады Роговцевой есть дочь Екатерина.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Ада Роговцева публично обратилась к бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному по случаю его дня рождения в июле.

Как знаменитость двумя словами довела заслуженную артистку РФ до истерики.

Кроме того, Роговцева показала фото сына, который умер от рака.