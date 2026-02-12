Легендарна Ада Роговцева "злягла": що сталося з акторкою (фото)

Українська акторка Ада Роговцева поскаржилася на проблеми зі здоров'ям взимку. Також народна артистка звернулася до покійного сина.

В Instagram Ада Миколаївна показала архівний кадр із сином Костянтином, якого не стало у 2012 році.

Ада Роговцева поскаржилася на важку зиму

Акторка зізналася, що ця зима в Україні стала надто важкою не лише через відключення світла. Ада Миколаївна протягом січня і лютого хворіє. Зокрема, народна артистка підхопила вірус.

"Довга тяжка темна зима. Весь січень і лютий я прохворіла. Спочатку один вірус. Наче вискочила, зіграла три вистави. І знов злягла з високою температурою. Дуже прикро, бо в п'ятьох містах переносили вистави. Одужую потроху", — розповіла зірка театру та кіно.

Ада Роговцева із сином Фото: Instagram

Ада Роговцева звернулася до сина

До того ж, 11 лютого для акторки особлива дата. Цього дня народився син акторки. Втім, Костянтин Степанков помер 11 липня 2012 року у віці 50 років.

Відео дня

"Чотирнадцять років я не вітаю мого Костика, а поминаю. Чотирнадцять років живу без нього, — та все ж із ним щомиті. Любов не минає. Любов не йде з серця, а наче глибше й глибше проростає в саме єство. Люблю тебе, сину. Зустрічаю в твій день свою чергову весну без тебе", — звернулася до сина акторка.

Ада Роговцева із сином Фото: Ада Роговцева/ Instagram

Костянтин — син Ади Роговцевої та її покійного чоловіка, актора Костянтина Степанкова, який помер у 2004 році від онкології.

Він був театральним постановником і кінорежисером. До того ж, чоловік брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, після цього зняв на цю тему фільм.

У Костянтина залишилася вдова Ольга і дочка Дар'я. Крім сина, в Ади Роговцевої є донька Катерина.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Ада Роговцева публічно звернулася до колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з нагоди його дня народження в липні.

Як знаменитість двома словами довела заслужену артистку РФ до істерики.

Крім того, Роговцева показала фото сина, який помер від раку.