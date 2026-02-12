Легендарна Ада Роговцева "злягла": що сталося з акторкою (фото)
Українська акторка Ада Роговцева поскаржилася на проблеми зі здоров'ям взимку. Також народна артистка звернулася до покійного сина.
В Instagram Ада Миколаївна показала архівний кадр із сином Костянтином, якого не стало у 2012 році.
Ада Роговцева поскаржилася на важку зиму
Акторка зізналася, що ця зима в Україні стала надто важкою не лише через відключення світла. Ада Миколаївна протягом січня і лютого хворіє. Зокрема, народна артистка підхопила вірус.
"Довга тяжка темна зима. Весь січень і лютий я прохворіла. Спочатку один вірус. Наче вискочила, зіграла три вистави. І знов злягла з високою температурою. Дуже прикро, бо в п'ятьох містах переносили вистави. Одужую потроху", — розповіла зірка театру та кіно.
Ада Роговцева звернулася до сина
До того ж, 11 лютого для акторки особлива дата. Цього дня народився син акторки. Втім, Костянтин Степанков помер 11 липня 2012 року у віці 50 років.
"Чотирнадцять років я не вітаю мого Костика, а поминаю. Чотирнадцять років живу без нього, — та все ж із ним щомиті. Любов не минає. Любов не йде з серця, а наче глибше й глибше проростає в саме єство. Люблю тебе, сину. Зустрічаю в твій день свою чергову весну без тебе", — звернулася до сина акторка.
Костянтин — син Ади Роговцевої та її покійного чоловіка, актора Костянтина Степанкова, який помер у 2004 році від онкології.
Він був театральним постановником і кінорежисером. До того ж, чоловік брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, після цього зняв на цю тему фільм.
У Костянтина залишилася вдова Ольга і дочка Дар'я. Крім сина, в Ади Роговцевої є донька Катерина.
