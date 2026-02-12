Лучшие подарки на 14 февраля: стоят 0 грн, а дивиденды приносят весь год
Традиционно День святого Валентина ассоциируется с тратами на цветы, сладости и романтические ужины. Однако финансовый консультант, который работает с супружескими парами, убеждает, что на самом деле ценны не материальные подарки, а готовность взять на себя ответственность за определенные семейные обязанности.
Брайан Пейдж, сертифицированный финансовый консультант, поделился опытом, как символические подарки помогают снизить уровень стресса в его семье в течение всего года. Его советы приводит издание Make It.
Взять на себя домашние обязанности
По статистике, женщины тратят больше времени на дом и семью, даже когда их заработок равен мужскому или даже превышает его. Брайан Пейдж убежден, что финансовый стресс часто возникает из-за "невидимой" работы и ментальной нагрузки, которая ложится на плечи одного из партнеров.
Эксперт полностью взял на себя все, что связано с приготовлением пищи: планирование меню, расходы на продукты, приготовление блюд и мытье посуды. Главное правило — не просто сделать, когда тебя попросили, а самостоятельно взять эту миссию на себя.
Организовать отпуск
Пейдж предлагает взять на себя весь организационный процесс: поиск направлений, выбор даты, расчет расходов, бронирование жилья и составление программы. Кроме этого, стоит продумать все практические детали — уход за детьми и домашними животными, согласование со школьным расписанием.
Вместо открытых вопросов консультант предложил своей жене короткий список вариантов с четкими преимуществами, недостатками и логистикой. Ей осталось только выбрать.
Спланировать праздник самостоятельно
Пейдж самостоятельно проработал идеи, проверил графики, сделал бронирование и учел все детали. Он подчеркивает: когда один партнер постоянно берет на себя ответственность за организацию свиданий, даже добрые намерения могут превратиться в очередную обязанность.
Подарить время для отдыха
Финансовый консультант "забронировал" в календаре от 3 до 5 часов свободного времени специально для жены. В течение этого периода он полностью взял на себя обязанности по приготовлению пищи, уходу за детьми и решению других вопросов. Женщина использовала это время для тренировок и восстановления сил.
Пейдж отмечает: ни один из этих подарков не требовал финансовых затрат — нужно лишь проявить инициативу и последовательность. Иногда самым ценным подарком становится готовность снять часть забот с партнера и продолжать делать это на регулярной основе.
