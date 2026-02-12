Найкращі подарунки на 14 лютого: коштують 0 грн, а девіденди приносять весь рік

Традиційно День святого Валентина асоціюється з витратами на квіти, солодощі та романтичні вечері. Однак фінансовий консультант, який працює з подружніми парами, переконує, що насправді найцінніші не матеріальні подарунками, а готовність взяти на себе відповідальність за певні сімейні обов'язки.

Браян Пейдж, сертифікований фінансовий консультант, поділився досвідом, як символічні подарунки допомагають знизити рівень стресу в його сім'ї протягом усього року. Його поради наводить видання Make It.

Взяти на себе домашні обов'язки

За статистикою, жінки витрачають більше часу на дім та сім'ю, навіть коли їхній заробіток дорівнює чоловічому або й перевищує його. Браян Пейдж переконаний, що фінансовий стрес часто виникає через "невидиму" роботу та ментальне навантаження, яке лягає на плечі одного з партнерів.

Жінки обожнюють, коли чоловіки готують їжу Фото: Pinterest

Експерт повністю взяв на себе все, що пов'язане з приготуванням їжі: планування меню, витрати на продукти, приготування страв й миття посуду. Головне правило — не просто зробити, коли тебе попросили, а самостійно взяти цю місію на себе.

Організувати відпустку

Пейдж пропонує взяти на себе весь організаційний процес: пошук напрямків, вибір дати, розрахунок витрат, бронювання житла та складання програми. Окрім цього, варто продумати усі практичні деталі — догляд за дітьми та домашніми тваринами, узгодження зі шкільним розкладом.

Планування відпустки займає дуже багато часу Фото: Instagram

Замість відкритих питань консультант запропонував своїй дружині короткий список варіантів із чіткими перевагами, недоліками та логістикою. Їй залишилося лише обрати.

Спланувати свято самостійно

Пейдж самостійно опрацював ідеї, перевірив графіки, зробив бронювання та врахував усі деталі. Він підкреслює: коли один партнер постійно бере на себе відповідальність за організацію побачень, навіть добрі наміри можуть перетворитися на черговий обов'язок.

Подарувати час для відпочинку

Фінансовий консультант "забронював" у календарі від 3 до 5 годин вільного часу спеціально для дружини. Протягом цього періоду він повністю взяв на себе обов’язок щодо приготування їжі, догляду за дітьми та вирішення інших питань. Жінка використала цей час для тренувань та відновлення сил.

Важливо мати час для себе Фото: Shutterstock

Пейдж наголошує: жоден із цих подарунків не вимагав фінансових витрат — потрібно лише проявити ініціативу та послідовність. Іноді найціннішим подарунком стає готовність зняти частину турбот з партнера і продовжувати робити це на регулярній основі.

