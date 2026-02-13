Украинка удивила стоимостью путешествия в Исландию: "Стоит каждой копейки" (фото)
Украинка посетила Исландию в конце 2025 года и рассказала о стоимости путешествия. Такой тур обошелся ей в более 1700 евро.
В Instagram девушка показала видео из путешествия в Исландию, в которую она поехала туром. Сначала автор ролика добиралась из Украины в Польшу, откуда уже летела прямо в Исландию.
Сколько стоит путешествие в Исландию
"Во сколько мне обошлось путешествие в Исландию? Летели мы из Польши. Билет из Украины в Польшу обошелся мне в 28 евро, а обратно — в 38", — рассказала украинка.
На такси по Польше ушло где-то 20 евро. Билеты на самолет в обе стороны — 280 евро.
"Это было мое первое туровое путешествие. Цена тура — 990 евро. И это стоит каждой копейки", — считает девушка.
Агентство арендовало уютный дом, а по локациям они ездили на машине.
"И успели очень-очень много всего увидеть", — рассказывает автор видео.
За питание была отдельная доплата по желанию. Вышло 290 евро.
"У нас всегда были очень насыщенные полноценные завтраки и ужины. А на обед всегда были перекусы", — говорит она.
Посещение всех локаций и активностей уже были включены в стоимость тура. Только по желанию была "Голубая лагуна", которая обошлась в 80 евро (в эту цену входила также масочка на лицо и один коктейль).
"Каких-то личных расходов на сувениры и так далее у меня получилось где-то 30 евро. Итак, финальная сумма моего путешествия в Исландию — 1760 евро. Как считаете, это много или мало?" — резюмировала украинка.
Реакция сети
В комментариях пользователи сети активно обсуждают услышанное:
- "Это за сколько дней у вас получилось? В видео не услышала, хотела бы сравнить. Мы летали из Англии на 5 дней без тура, брали машину в аренду, получилось £1870 на двоих с перелетом".
- "Научите тратить 30 евро на сувениры, очень надо".
- "И тут я понял, что Грузия за 1100 евро это немного дорого".
