Українка здивувала вартістю подорожі до Ісландії: "Вартує кожної копійки" (фото)
Українка відвідала Ісландію наприкінці 2025 року та розповіла про вартість подорожі. Такий тур обійшовся їй в понад 1700 євро.
В Instagram дівчина показала відео з подорожі до Ісландії, у яку вона поїхала туром. Спершу авторка ролика добиралася з України до Польщі, звідки вже летіла прямо до Ісландії.
Скільки коштує подорож до Ісландії
"В скільки мені обійшлася подорож в Ісландію? Летіли ми з Польщі. Квиток з України в Польщу обійшовся мені в 28 євро, а назад — в 38", — розповіла українка.
На таксі по Польщі пішло десь 20 євро. Квитки на літак в обидві сторони — 280 євро.
"Це була моя перша турова подорож. Ціна туру — 990 євро. І це вартує кожної копійки", — вважає дівчина.
Агенція орендувала затишний будинок, а по локаціях вони їздили машиною.
"І встигли дуже-дуже багато всього побачити", — розповідає авторка відео.
За харчування була окрема доплата по бажанню. Вийшло 290 євро.
"В нас завжди були дуже насичені повноцінні сніданки і вечері. А на обід завжди були перекуси", — каже вона.
Відвідування всіх локацій та активностей вже були включені у вартість туру. Лише по бажанню була "Блакитна лагуна", яка обійшлася в 80 євро (в цю ціну входила також масочка на обличчя та один коктейль).
"Якихось особистих витрат на сувеніри і так далі в мене вийшло десь 30 євро. Отже, фінальна сума моєї подорожі в Ісландію — 1760 євро. Як вважаєте, це багато чи мало?" — резюмувала українка.
Реакція мережі
У коментарях користувачі мережі активно обговорюють почуте:
- "Це за скільки днів у вас вийшло? У відео не почула, хотіла б порівняти. Ми літали з Англії на 5 днів без туру, брали машину в оренду, вийшло £1870 на двох з перельотом".
- "Навчіть витрачати 30 євро на сувеніри, дуже треба".
- "І тут я зрозумів, що Грузія за 1100 євро це трохи дорого".
